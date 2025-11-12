jueves 13  de  noviembre 2025
Adriana Cataño convierte la elegancia en ciencia con sus Velvet Rose Ceramide Capsules

Ceramidas, vitaminas y aceites botánicos: así nace el nuevo ritual diario que encapsula el ADN de Catano Beauty

Cortesía
Cortesía
Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - En una industria donde las tendencias cambian al ritmo de las redes sociales, pocas figuras han logrado construir una reputación tan sólida y auténtica como Adriana Cataño. Actriz, presentadora, empresaria y referente de elegancia natural, la colombo-americana ha cultivado durante más de tres décadas una relación de confianza con miles de mujeres que ven en ella un símbolo de disciplina, belleza real, y empoderamiento.

Hoy, esa misma filosofía sigue materializándose en Catano Beauty, la marca que Adriana lidera con una visión clara: unir la sabiduría de la naturaleza con la precisión de la ciencia. Y su más reciente lanzamiento, Velvet Rose Ceramide Capsules, es la prueba perfecta de ese equilibrio.

Un ritual de lujo, ciencia y sensibilidad

Estas cápsulas, ligeras como el agua y nutritivas como un elixir, prometen transformar la piel desde la primera aplicación gracias a una fórmula inteligente compuesta por ceramidas, aceite de rosa damascena, aceite de semilla de uva, escualano, y poderosos antioxidantes como la popular Coenzima Q10 y el extracto de espino amarillo, que ayudan a proteger contra el estrés ambiental y el envejecimiento prematuro.

“Cada cápsula de Velvet Rose es una dosis perfecta de nutrición, equilibrio y amor propio. Es un ritual diseñado para que cada mujer se vea y se sienta luminosa”, explica Cataño, cuyo nuevo lanzamiento de Catano Beauty sigue vegano, libre de crueldad animal y apto para todo tipo de pieles.

Cataño - Cortesía
La mujer detrás de la marca: raíces, visión y propósito

Adriana Cataño no solo presta su imagen a su línea: estudia, investiga y desafía constantemente la industria para demostrar que el lujo también puede ser consciente y efectivo.

"Las plantas tienen poderes extraordinarios, y siempre me ha fascinado entender cómo podemos aprovecharlos de manera respetuosa y avanzada", afirma.

Su marca, fabricada en Estados Unidos, ya cuenta con 13 productos, entre ellos un popular exfoliante de aguacate, jojoba y coco, un mist de agua de rosas, un aceite de argán multifuncional y el celebrado Bakuchiol You Glo Serum, la alternativa vegetal al retinol que se ha convertido en uno de sus best sellers, y ganador del New You Beauty Award 2024, en la categoría Best Newbie Beauty.

Para adquirir Velvet Rose Ceramide Capsules visita www.catanobeauty.com

Para conocer más novedades sobre la marca y su creadora, sigue las cuentas de Instagram: @adrianacatanoofficial y @catanobeautyinc y en Facebook: Catano Beauty.

