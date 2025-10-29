Adriana Cataño deslumbra en Days to Shine junto a su línea Catano Beauty

MIAMI - Este pasado fin de semana, Days to Shine Miami , la plataforma que celebra e inspira a las mujeres, regresó por segunda vez a la ciudad con un evento cargado de propósito, crecimiento personal y conexión femenina junto a Univision .

Entre las invitadas más destacadas estuvo la reconocida actriz y empresaria Adriana Cataño , quien formó parte del panel más esperado de la jornada, moderado por Luz María Doria , donde abordó el tema “El Entusiasmo” . Durante su intervención, Cataño compartió reflexiones profundas sobre la energía interna que impulsa el éxito:

“El entusiasmo es una decisión diaria: es levantarte y elegir creer aun cuando nadie más lo hace”, reflexionó junto a Diario Las Américas.

La empresaria también habló de la importancia de cultivar una mentalidad resiliente:

"Yo aprendí que el entusiasmo no es solo emoción… es disciplina, es fe y es no soltar tu sueño aunque el camino sea adverso", añadió.

Además de su participación como panelista, su marca de belleza CATANO BEAUTY fue una de las grandes protagonistas del fin de semana. Su stand, “Gloss & Glow by CATANO BEAUTY”, permaneció abarrotado durante el evento, convirtiéndose en un punto de encuentro entre mujeres emprendedoras, seguidoras y nuevas clientas.

“Mi misión con CATANO BEAUTY siempre ha sido realzar la belleza natural de la mujer y recordarle que se puede lucir radiante sin dejar de ser auténtica,” señaló.

Days to Shine no solo reafirma la conexión de Adriana con su comunidad, sino que también la consolida como una voz influyente en el empoderamiento femenino y el emprendimiento, combinando su faceta artística con su rol como mentora e inspiración para otras mujeres.

“Me llena el alma poder dejar un mensaje que inspire. Cuando una mujer comparte su historia, otra encuentra una luz para seguir”, expresó.

Cataño cerró su participación con un mensaje de agradecimiento y compromiso:

“Estoy eternamente agradecida con el equipo de Days To Shine y Univision por esta oportunidad. Saber que pude tocar corazones y motivar a otras mujeres me confirma que estoy en el camino correcto”, finalizó.

Para más información sobre Adriana Cataño y Catano Beauty visita www.catanobeauty.com