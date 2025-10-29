miércoles 29  de  octubre 2025
INSPIRACIÓN

Adriana Cataño deslumbra en Days to Shine junto a su línea Catano Beauty

La actriz y empresaria se convirtió en una de las voces más inspiradoras del evento, combinando propósito, belleza y empoderamiento femenino

Adriana Cataño en Days to Shine.

Adriana Cataño en Days to Shine.

Cortesía/Prensa
Adriana Cataño.&nbsp;

Adriana Cataño. 

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - Este pasado fin de semana, Days to Shine Miami, la plataforma que celebra e inspira a las mujeres, regresó por segunda vez a la ciudad con un evento cargado de propósito, crecimiento personal y conexión femenina junto a Univision.

Entre las invitadas más destacadas estuvo la reconocida actriz y empresaria Adriana Cataño, quien formó parte del panel más esperado de la jornada, moderado por Luz María Doria, donde abordó el tema “El Entusiasmo”. Durante su intervención, Cataño compartió reflexiones profundas sobre la energía interna que impulsa el éxito:

Lee además
Equipo detrás de Days to Shine trabaja para brindar un evento memorable.
EVENTOS

Days to Shine: un evento inspirador para la mujer regresa a Miami este fin de semana
Momento simbólico de apertura: el corte de cinta marca oficialmente el inicio de Days to Shine Miami, una celebración del talento, la innovación y la inspiración.
EVENTOS

Days to Shine abre su edición 2025 en Miami con brillo, emoción y orgullo latino

“El entusiasmo es una decisión diaria: es levantarte y elegir creer aun cuando nadie más lo hace”, reflexionó junto a Diario Las Américas.

La empresaria también habló de la importancia de cultivar una mentalidad resiliente:

“Yo aprendí que el entusiasmo no es solo emoción… es disciplina, es fe y es no soltar tu sueño aunque el camino sea adverso”, añadió. “Yo aprendí que el entusiasmo no es solo emoción… es disciplina, es fe y es no soltar tu sueño aunque el camino sea adverso”, añadió.

Cataño - Cortesía
Adriana Cataño.

Adriana Cataño.

Además de su participación como panelista, su marca de belleza CATANO BEAUTY fue una de las grandes protagonistas del fin de semana. Su stand, “Gloss & Glow by CATANO BEAUTY”, permaneció abarrotado durante el evento, convirtiéndose en un punto de encuentro entre mujeres emprendedoras, seguidoras y nuevas clientas.

“Mi misión con CATANO BEAUTY siempre ha sido realzar la belleza natural de la mujer y recordarle que se puede lucir radiante sin dejar de ser auténtica,” señaló.

Days to Shine no solo reafirma la conexión de Adriana con su comunidad, sino que también la consolida como una voz influyente en el empoderamiento femenino y el emprendimiento, combinando su faceta artística con su rol como mentora e inspiración para otras mujeres.

“Me llena el alma poder dejar un mensaje que inspire. Cuando una mujer comparte su historia, otra encuentra una luz para seguir”, expresó.

Cataño cerró su participación con un mensaje de agradecimiento y compromiso:

“Estoy eternamente agradecida con el equipo de Days To Shine y Univision por esta oportunidad. Saber que pude tocar corazones y motivar a otras mujeres me confirma que estoy en el camino correcto”, finalizó.

Para más información sobre Adriana Cataño y Catano Beauty visita www.catanobeauty.com

Temas
Te puede interesar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
ALIVIO AL CALOR

Frente frío en Halloween, Miami se abriga para un descenso en las temperaturas

Estragos del Huracán Melissa. 
TRAGEDIA

Huracán Melissa deja más destrucción en Cuba: "Lo peor que ha pasado por aquí"

 El senador por Carolina del Sur Lindsey Graham.
Narcotráfico

Senador asegura que la intervención terrestre en Venezuela es una "posibilidad real"

Un residente se sienta en parte del techo de su casa, dañada por el huracán Melissa, en Santiago de Cuba el 29 de octubre de 2025.  
TRAGEDIA

El peligroso huracán Melissa toca tierra en Cuba, provocando destrozos e inundaciones

Gustavo Petro y el presidente de EEUU, Donald Trump. 
Tensiones con EEUU

Petro se anticipa a informe de la ONU y minimiza crecimiento de narcocultivos: "Solo aumentaron un 3%"

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
FUERTES MEDIDAS

DeSantis impone veto a visas H-1B en universidades y recorta $43 millones a programas DEI

Por DANIEL CASTROPÉ
El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell 
BANCO CENTRAL DE EEUU

Control de la inflación fuerza a la Reserva Federal a un segundo recorte en 2025

Fachada principal de City Hall de Miami Beach, sede del proceso electoral en curso.
ELECCIONES

Baja afluencia y calma en los centros de votación anticipada en Miami Beach

Estragos del Huracán Melissa. 
TRAGEDIA

Huracán Melissa deja más destrucción en Cuba: "Lo peor que ha pasado por aquí"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y los reyes Felipe VI y Letizia; durante el homenaje a las víctimas de la dana, en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, a 29 de octubre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). 
REALEZA

Reyes de España honran memoria de víctimas de la dana