Noel Schajris: un viaje entre música, reencuentros y belleza

MIAMI.- Tras bambalinas Noel Schajris no para. El cantautor no solo se mantiene activo en el estudio trabajando en música como solista o en composiciones para el dúo del que es parte desde hace 25 años, también es cercano a sus seguidores con quienes comparte entre clases que imparte de canto y composición, y actividades para promover sus proyectos a través de la app NS Music.

El 2025 del intérprete inició materializando sueños: presentó Dynamo Productions, su propio sello discográfico con el que además relanzó el disco Uno no es uno.

Durante una entrevista que concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS, el argentinomexicano expuso que la motivación principal de este proyecto no solo se basó en ser dueño de su música —una tendencia que ha crecido en los últimos años y a los que cada vez son más los artistas que se suman como parte de la lucha de ser dueños de su catálogo—, también estaba el deseo de explorar nuevos sonidos.

"Más allá de la importancia que es ser dueño de tu disco —y que es un disco tan importante en tu carrera— sentir que podés regrabarlo y, de alguna manera, con tu propio sello discográfico ser dueño de ese material, como todo lo que vengo haciendo hace años ya, esa es la motivación inicial: regrabar esas canciones que han formado parte de mi carrera y que formen parte del ecosistema de Dynamo Productions, que es mi casa disquera", comentó.

"Pero después viene: '¿De qué manera lo voy a hacer? ¿Haciendo exactamente el mismo sonido que hice en el 2008 o animándome a explorar algo diferente?'. El que me conoce sabe que la segunda opción es la que va. Siempre en en el presente, siempre en el momento de explorar algo nuevo. Por eso amo el jazz, por eso amo la música, por eso amo el arte. Porque siempre te representa en el presente. Tiene que ser fresco, tiene que ser como el pan del día, como las cosas que salen de la cocina ahora", dijo entre risas. "Fresquitas, crujientes y maravillosas", agregó.

Un nuevo sonido

Para Schajris era importante hallar un nuevo sonido para las letras que en 2008 lo acompañaron en su disco como solista, tras años de éxito con Leonel García en Sin Bandera. "Dije: 'tengo que grabar estas canciones de una manera maravillosa y la mejor manera de hacerlo es en vivo".

Fue así como contactó a Aaron Sterling. "Me fui a la casa estudio de un gran músico baterista que se llama Aaron Sterling, en Nashville. Para los que no sepan es un baterista y pintor plástico espectacular. Como baterista es increíble, es el que acompaña a John Meyer, Taylor Swift, Post Malone, y muchos otros".

"Es un tipo muy creativo, compartimos el amor por el jazz. Me abrió las puertas de su casa y le dije: 'voy a llegar con 11 canciones, invitá a un guitarrista que consideres que pueda entregarse a esta expedición a lo desconocido. No les voy a mandar las canciones originales, no van a escuchar nada de lo que vamos a hacer. Voy a llegar, les voy a dar los acordes y a ver qué pasa", recuerda."Me dijo: 'qué bueno que los vas a hacer así porque cuando trabajé con Taylor, ella me pedía exactamente el mismo sonido de las canciones originales en las Taylor’s Versions. Está cool, pero no esta tan cool como esto. Me gusta más hacer algo completamente nuevo".

Tras esa aprobación, Schajris sostiene que confirmó que era la persona adecuada para trabajar con él en el proyecto.

"La imagen que yo tenía era subirnos a un barquito e ir a partes del océano que no había visto antes y a ver qué pasaba. Era una especie de expedición a lo desconocido, pero con muchas ganas de ver qué iba a pasar. Este disco fue el resultado de tres días en Franklin, Tennessee, en una expedición a lo desconocido".

Pero el trabajo no terminó ahí. De regreso a Los Ángeles, Noel volvió al estudio para grabar las voces, una tarea que le sorprendió dentro del proceso creativo y que le dejó grandes enseñanzas:

"El gran aprendizaje y desafío fue cómo aproximarme vocalmente diferente. ¿Cómo voy a cantar estas canciones de otra manera? ¿Qué me está pidiendo la música? ¿Qué me están pidiendo las canciones? He cantado estas canciones por 17 años, de una manera… ahora me pide otra cosa".

"Nadie se va a marchar fue la primera canción en regrabar. Recuerdo que me costó tres días poder encontrar aproximarme a la versión. Y cuando la encontré, encontré todo el disco. Fue como el conejillo de indias donde intentaba caminos que no funcionaban, no hallaba corporalmente cómo entender esta canción que canto hace años: ¿De qué manera la canto ahora? ¿Qué me está pidiendo ahora?".

Pese al reto, considera que el proceso fue enriquecedor. "Fue muy interesante, de mucho aprendizaje, de tomar decisiones con base en eso e ir viendo. Hay todo un documental, narra la experiencia del disco, de lo que fue mezclar y remasterizar con tape analógico. Fue una experiencia increíble".

Al consultarle cuál considera que es el toque distintivo, esa esencia que permite que sus seguidores puedan reconocer su música tan solo escuchando una melodía señaló:

"Lo que me dices es un cumplido precioso. Significa que hay un sello musical, pianístico, vibracional, musical espiritual, que es reconocible antes de que yo empiece a emitir un sonido para vos", dijo sorprendido. "Es impresionante que lo digas. Si he conseguido eso, no tenía ni idea, gracias por decírmelo. Significa que tal vez ya he logrado una identidad sonora, a pesar de que trato de moverme por aguas diferentes. Me recuerda a una frase de Miles Davis que dice: 'Tuve que tocar como 75 personas para descubrir cómo tocar como yo mismo'. En ese camino, a mis 51 años, he logrado una identidad que ustedes consideran que es el sonido Noel Schajris".

De vuelta al estudio con Sin Bandera

La apuesta fue grande y Noel se siente satisfecho con la respuesta que sus seguidores le han dado sobre el relanzamiento de Uno no es uno.

"Va a tener su proceso y lo irán descubriendo mucho más. Gracias a una bellísima distribución que tenemos en Dynamo con tiendas departamentales de Estados Unidos, van a encontrar a Uno no es uno en su formato de vinilo y CD. De hecho, tengo un encuentro para firmar discos el 16 de septiembre en The Grove en Los Ángeles. Voy a estar firmando discos y cantándoles".

Como bien lo dijo al principio de la c onversación, Noel se mantiene fiel a las tendencias del pasado: más allá de las redes sociales, el contacto cercano, en vivo, con sus seguidores es invaluable.

"Yo nací en el 74, soy de abrazo, apapacho y apretón. Olvídate de lo digital", manifestó al enfatizar que mantiene convivencias VIP con seguidores y bohemias con algunos de sus colegas y alumnos. "Estoy acostumbrado a esa cercanía, a mí me encanta. El 16 vamos a abrazarnos mucho y firmarles lo que traigan".

En este sentido, Noel señala que el relanzamiento del disco coincide con la gira de Sin Bandera que inicia en 2026, la cual promocionará el nuevo disco del dueto que también formará parte del catálogo de Dynamo Productions. Por ello, insiste en que los fanáticos podrán ir descubriendo más detalles de Uno no es uno hasta 2027.

"Ese proceso se irá viendo en medio de terminar un disco de Sin Bandera. Se vienen tiempos muy lindos, muy importantes para mí, tiempos que soñaba y en definitiva, esta belleza, a este bebé, la voy a girar hasta el 2027. Tienen tiempo para descubrirlo".

Reencontrarse con Leonel siempre es un placer.

"Es precioso. Es muy lindo porque hemos podido encontrar ese equilibrio de proyectos profesionales individuales y proyectos de Sin Bandera. Y Sin Bandera siempre es como esa especie de energía que nos permite tantas cosas bellas y después nos permite hacer cosas individuales. Es un espacio creativo, un proyecto de vida de 25 años. Es una bendición de por vida".

"Soy Sin Bandera de corazón forever con Leo,. Él es mi compadre y mi socio en esta aventura preciosa. Qué afortunados que somos de seguir creando un cuarto de siglo después, un par de canciones con mucha pasión. Hemos estado grabando las voces del disco, se siente mejor que nunca, con la misma pasión, la misma magia. Escuchar las voces juntas es saber que sigue valiendo la pena, es buenísimo. Está genial".

El dueto ya anunció fechas en Argentina y México, el hogar de ambos artistas. No obstante, Noel aseguró que los fans podrán estar tranquilos, pues se estiman alrededor de 70 espectáculos en varios países de Latinoamérica.

"Créeme. Vamos a ir a todos esos países que quieren que vayamos. Vamos a ir".

Miss Universe Nicaragua 2025

Más allá del estudio y la organización de conciertos, Noel también ha estado presente como artista invitado en diversos certámenes de belleza, una experiencia que considera siempre un placer. El 4 de septiembre se une como artista invitado a la gala del Miss Universe Nicaragua 2025, la cual se realizará en Miami.

"Siempre es lindo que piensen en mí para cualquier evento. Me ha tocado estar en eventos así desde hace muchos años atrás, en Venezuela, Estados Unidos, Colombia. He estado en diversos momentos y siempre es muy bonito".

Entre risas, reconoce la importancia de mantener la concentración en su trabajo, pues rodearse de mujeres bellas e inteligentes es un motivo de distracción.

"Me pongo como los caballos porque si me pongo a ver demasiado me distraigo, se me olvidan las letras, son demasiado bonitas todas. Me río porque miden como 37 metros cada una", exagera. "Uno se siente como una especie de pigmeo. Son espectaculares".

No obstante, Noel Schajris se toma en serio el rol de estos espacios como una plataforma que no solo celebre la belleza de la mujer sino también se valore su fuerza, perseverancia e inteligencia.

"Siempre digo: 'festejemos la belleza, pero también la inteligencia y los derechos de la mujer'. Es recordar que la belleza de la mujer no debe ser tratada como un objeto, la mujer es mucho más que su apariencia. En ese sentido, festejemos a la mujer en todo su esplendor, lo que significa".

"Todos somos hijos, hermanos, esposos, padres, y la mujer merece tantas cosas que estamos todos los que somos feministas luchando por eso".

Todo nace de la pasión

Por último, Noel Schajris reflexionó sobre sus inicios e invitó a los jóvenes a perseguir sus sueños, no desde el deseo de alcanzar la fama sino desde la pasión por lo que aman.

"Siempre digo que yo decidí hacer esto y le dije a mis padres en su momento que iba a hacer música. Con esa determinación. El deseo de ser famoso o reconocido no estaba en la ecuación. Era: 'amo la música, amo el arte, voy a intentar ser un ejecutor e instrumento de arte y música lo mejor que pueda y ejecutarlo... Y que la vida me diga qué pasa'".

"Esa es la razón por la cual uno debe aproximarse al arte y la música. Si esa es la razón, te va a ir increíble. Y conviértete en lo mejor que puedas, en el mejor ejecutor, trabaja para ello, nunca terminamos de aprender, nunca terminamos de mejorar y eso fluye. Cuando eres bueno y transmites algo, la gente lo nota. Y lo nota alguien que te abre una puerta, que hace que alguien más lo note, y esa gente abrió otra puerta que hizo que más gente lo note. De esa manera uno va generando una comunidad de personas de que todos están de acuerdo en que tú vales la pena".

"Todo nace de la pasión inicial. De lo que estás haciendo, no por necesitar fama".