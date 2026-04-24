Adriana Cataño deslumbra con glamour latino en los New You Beauty Awards

MIAMI. – En una ciudad donde la imagen, la innovación y el glamour marcan tendencia, la actriz, presentadora y empresaria Adriana Cataño volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las figuras más queridas y vigentes del entretenimiento hispano al brillar, por quinto año consecutivo, como presentadora oficial de los New You Beauty Awards .

Celebrados en el exclusivo 1 Hotel South Beach, los premios reunieron a influencers, creadores de contenido, altos ejecutivos de la industria cosmética y marcas líderes del mercado en una velada que confirma a Miami como capital internacional de la belleza, el bienestar y las tendencias.

Con su inconfundible carisma, elegancia y poderosa presencia escénica, Adriana Cataño iluminó el escenario y también acaparó miradas en la alfombra roja junto a reconocidas figuras como Jesse Metcalfe, Patrick Ta y Rachel Zoe.

“Siempre es un honor regresar a los New You Beauty Awards. Es una noche que celebra el talento, la innovación y el poder transformador de la belleza”, expresó la empresaria y filántropa nacida en Estados Unidos, pero de origen colombiano.

Una latina que sigue marcando pauta

La jornada también tuvo a Adriana Cataño como anfitriona del podcast oficial de New You, donde entrevistó a Tara Electra y capturó momentos exclusivos con invitados de alto perfil.

Además, durante la ceremonia presentó el premio Belleza y Tendencias a su amiga Alexia Nepola, empresaria y personalidad televisiva reconocida por su participación en The Real Housewives of Miami.

“Miami representa diversidad, energía y evolución constante. Ser parte de una plataforma que reconoce a quienes impulsan la industria desde aquí me llena de orgullo”, añadió la actriz.

h Adriana Cataño acompañada de su hija Gabriella Cataño-Salinas Cortesía

Empresaria con sello propio

Más allá de las cámaras, Adriana Cataño continúa fortaleciendo su faceta empresarial con CATANO BEAUTY, marca con la que sigue ganando terreno en el competitivo mercado del cuidado de la piel y belleza.

En 2024, su línea fue reconocida en estos mismos premios con el galardón Best Newbie Beauty gracias a su producto estrella Bakuchiol You Go Serum, una alternativa al retinol que captó la atención de consumidores e industria.

Con una carrera sólida frente a las cámaras y una visión clara en los negocios, Adriana Cataño confirma que no solo asiste a las grandes noches de Miami y el mundo, también las protagoniza.

Para más información sobre Adriana Cataño y Catano Beauty, visite: www.adrianacatano.com

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