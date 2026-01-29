Colombia impulsa su industria de belleza en feria Cosmoprof North America

Miami Beach acoge la tercera edición de Cosmoprof North America, del 27 al 29 de enero, en el Miami Beach Convention Center, donde la industria de la belleza presenta las últimas tendencias, conecta con líderes del sector y descubre soluciones innovadoras para impulsar el mercado de la belleza.

Entre los participantes, Colombia presenta una delegación de 15 empresas de belleza con capacidad exportadora, que abarcan categorías como cuidado de la piel, cuidado del cabello, bienestar, fragancias, cuidado de uñas y tecnologías para la belleza, ubicadas en los puestos 757, 2641, 2350 y 2250.

El grupo representativo colombiano refleja una nueva generación de marcas latinoamericanas de belleza que combinan ingredientes impulsados por la biodiversidad, ciencia cosmética moderna y manufactura ética, con productos diseñados para cumplir con los estándares de Estados Unidos y las expectativas de los consumidores.

Varias de las marcas expositoras aportan décadas de experiencia científica y de fabricación al mercado estadounidense. Por ejemplo, Laboratorio San Jorge, con más de 70 años de experiencia farmacéutica, presenta productos de cuidado de la piel clínicamente probados, desarrollados para piel sensible, junto con líneas accesibles de cuidado personal de origen natural.

La agencia gubernamental ProColombia informa que este portafolio de innovación está respaldado por un creciente dinamismo comercial. Entre enero y noviembre de 2025, Colombia exportó USD 699,2 millones en cosméticos, productos de cuidado personal y cuidado del cabello a nivel global, lo que representa un aumento del 12,1 % frente al mismo período de 2024. Estados Unidos se posicionó como el cuarto mayor mercado, con importaciones por USD 56,7 millones, manteniendo un crecimiento interanual constante. El desempeño exportador del sector promedió un crecimiento anual del 12,8 % entre 2020 y 2024.

La posición de Colombia se ve reforzada por su papel como un centro estratégico de manufactura e innovación para las Américas. Líderes globales de la belleza como L’Oréal, Johnson & Johnson, Procter & Gamble y Unilever operan plantas de producción y laboratorios en Colombia, lo que resalta la confiabilidad del país, sus capacidades técnicas y la madurez de su cadena de suministro para socios estadounidenses.

«Lo que diferencia a las marcas de belleza colombianas es su capacidad de utilizar uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo en formulaciones de alto desempeño, respaldadas por investigación de grado farmacéutico y ciencia cosmética moderna», afirmó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

La sostenibilidad y la responsabilidad social están integradas en el modelo de crecimiento de la industria. Muchas marcas priorizan el abastecimiento ético, la manufactura responsable y la reducción del impacto ambiental, al tiempo que mantienen relaciones cercanas con las comunidades locales en las principales regiones productivas. Este enfoque basado en valores se alinea estrechamente con la demanda de los consumidores estadounidenses por marcas transparentes y con propósito.

«A medida que los compradores estadounidenses buscan una belleza diferenciada y orientada a resultados en un mercado cada vez más competitivo, las marcas colombianas se destacan por su capacidad de ofrecer innovación liderada por la ciencia, con autenticidad y escala», agregó Caballero.

«De las exportaciones totales de Colombia en productos de belleza y cuidado personal a más de 70 países en todo el mundo, USD 276 millones provinieron del departamento del Valle del Cauca. En la Cámara de Comercio de Cali apoyamos a las empresas Global Pioneer con una fuerte vocación internacional, fortaleciendo su competitividad y ampliando sus conexiones globales», señaló María del Mar Palau, presidenta de la Cámara de Comercio de Cali.