domingo 12  de  abril 2026
BELLEZA

Conozca un tratamiento de belleza que redefine el uso del plasma

La técnica basada en bioestimulación cutánea ofrece un efecto lifting que mejora la textura y luminosidad sin agujas ni tiempo de recuperación.

Maria Jose Salas le realiza el tratamiento Plexr Shower a la actriz cubana Yory Gómez.

Maria Jose Salas le realiza el tratamiento Plexr Shower a la actriz cubana Yory Gómez.

Cortesía/ Ageless Perfection
Diario las Américas | CAMILA MENDOZA
Por CAMILA MENDOZA

MIAMI.- En un momento en que la industria de la belleza gira hacia resultados naturales y procedimientos cada vez menos invasivos, el Plexr Shower se posiciona como uno de los tratamientos más comentados del momento, y el preferido de los artistas de Miami.

Su promesa es clara: rejuvenecer la piel activando sus propios mecanismos de regeneración, sin recurrir a inyecciones, rellenos, ni intervenciones agresivas. “Las mujeres de hoy no quieren transformarse, quieren verse descansadas y frescas, pero seguir siendo ellas”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS la enfermera certificada avanzada María José Salas.

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Este protocolo utiliza energía de plasma para generar una nano-ablación controlada, que estimula la producción de colágeno y mejora la calidad de la piel desde las capas más superficiales, dando paso a un rostro más firme, uniforme y luminoso.

“Lejos de ser un tratamiento express improvisado, el Plexr Shower responde a un protocolo clínico cuidadosamente estructurado, en que su éxito no está solo en la tecnología, sino en cómo se aplica. Por eso comenzamos con un diagnóstico que refleja nivel de hidratación, elasticidad, grosor cutáneo, y presencia de irregularidades o daño solar. Luego, se prepara la piel, y posteriormente con el dispositivo Plexr generamos microdescargas de plasma que actúan en la superficie de la piel creando una nano-ablación sin perforar la piel, sin generar sangrado, y sin requerir anestesia en su versión shower”, detalló la propietaria de Ageless Perfection, uno de los medspa más concurridos de Miami.

“Además, el Plexr Shower destaca porque es un tratamiento que no altera los rasgos. A diferencia de otros procedimientos, aquí no estamos añadiendo nada al rostro. Estamos estimulando procesos biológicos que ya existen, como la producción de colágeno”, reveló la experta quien recibe con frecuencia a populares actrices e influencers de Miami.

“Este protocolo es ideal para quienes buscan resultados progresivos y elegantes, ya que no hay efectos inmediatos exagerados, sino una mejoría que se ve cada día más natural. Muchas pacientes llegan con miedo a lo invasivo, pero cuando descubren que pueden lograr un efecto lifting sin agujas cambia completamente su percepción de la medicina estética”, añadió.

Según María José Salas, la clave del éxito del Plexr Shower está en su precisión ya que trabaja en la superficie sin dañar estructuras profundas, lo que reduce riesgos y acelera la recuperación.

“Es un tratamiento muy versátil. Podemos mejorar desde líneas finas y textura irregular hasta signos de fatiga en la piel, y todo en una misma sesión”.

Resultados que responden a la nueva estética del lujo

Entre sus beneficios más destacados, la experta resalta el rejuvenecimiento visible sin cirugía, la estimulación natural del colágeno, la mejora en la textura e irregularidades, el efecto lifting progresivo, y una piel más uniforme, luminosa y revitalizada.

Y es que lejos de los resultados artificiales que dominaron décadas anteriores, el Plexr Shower encarna una nueva filosofía: menos intervención y más biología.

Si desea saber más de Ageless Perfection y los tratamientos que ofrece, visite el perfil en Instagram @agelessperfection

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