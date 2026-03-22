lunes 23  de  marzo 2026
DANZA

Agustina Mignone: de los grandes escenarios a la dirección creativa, reafirmando su liderazgo en la danza urbana

La bailarina, coreógrafa y docente argentina ha participado en producciones en vivo junto a referentes de la música urbana

Agustina Mignone.

Agustina Mignone.

cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

En la escena de la música urbana contemporánea, donde la puesta en vivo es parte central de la experiencia, el rol del movimiento dejó de ser un complemento para convertirse en un elemento estructural del show. En ese contexto, Agustina Mignone se posiciona como una bailarina, coreógrafa y directora de movimiento que trabaja desde el cuerpo como herramienta de construcción escénica.

“Para mí, la danza no es solo acompañar la música, sino potenciarla. El cuerpo puede amplificar lo que la canción transmite y transformar completamente la experiencia del espectador”, sostiene. “Para mí, la danza no es solo acompañar la música, sino potenciarla. El cuerpo puede amplificar lo que la canción transmite y transformar completamente la experiencia del espectador”, sostiene.

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A lo largo de su carrera, ha desarrollado su trabajo dentro de la industria musical latina en colaboración con artistas como L-Gante, KHEA, YSY A, KEVIN ROLDAN, De La Ghetto, Justin Quiles, entre otros , participando en conciertos, giras y festivales en distintos países de Latinoamérica.

En este recorrido, Agustina no solo se ha desempeñado como intérprete, sino que ha ocupado roles de liderazgo como coreógrafa, directora de movimiento y dance captain, siendo responsable de la dirección escénica, la coordinación de equipos de bailarines y la construcción del lenguaje performático de los shows.

Su trabajo ha sido presentado en escenarios de gran escala como el Estadio Obras Sanitarias y el Luna Park, así como en festivales como Lollapalooza Argentina y Primavera Sound Buenos Aires. A nivel internacional, ha participado en presentaciones en la Quinta Vergara en Chile y en el festival Tecate Pa’l Norte en México.

En paralelo a su trabajo en vivo, desarrolla una línea de dirección de movimiento orientada tanto a espectáculos como a proyectos audiovisuales, donde interviene en la conceptualización escénica, la dirección de ensayos y el desarrollo técnico e interpretativo de los bailarines.

Actualmente, se encuentra al frente del desarrollo coreográfico y escénico de una producción en el Teatro Ópera, uno de los más prestigiosos en Buenos Aires, junto al dúo argentino ROZE, donde se desempeña como directora de movimiento, consolidando su rol dentro de la dirección artística en la escena musical en vivo.

Además, es reconocida como una de las referentes del estilo Heels en Argentina, destacándose por su enfoque en la construcción de identidad escénica, la precisión técnica y el desarrollo interpretativo dentro de este lenguaje. Desde este lugar, mantiene una actividad sostenida en la formación de intérpretes, incluyendo la dirección de audiciones, el entrenamiento de compañías y la mentoría de bailarines.

Con formación internacional en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, Agustina Mignone ha construido una práctica que integra distintas corrientes dentro de la danza urbana contemporánea, aplicadas tanto a la performance como a la dirección.

A lo largo de su trayectoria, su rol ha estado vinculado de manera directa a la toma de decisiones creativas dentro de los proyectos en los que participa, consolidándose como una figura que articula movimiento, dirección y desarrollo escénico dentro de la industria musical.

En un contexto donde el movimiento ocupa un lugar cada vez más central dentro de la música en vivo, Agustina Mignone continúa consolidando un perfil que articula dirección, performance y construcción escénica dentro de la industria

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