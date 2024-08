A abogado de la líder opositora María Corina Machado le imputaron 5 cargos

“Por mensaje de texto fui informada a las 3:00 de la mañana, que mi esposo @perkinsrocha había sido presentado en audiencia con asistencia de defensor público, negándosele su derecho a la defensa privada", dijo la esposa de Rocha.

Al profesional del derecho lo privaron de libertad y le fijaron su sitio de reclusión en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en el Helicoide.

Esta madrugada a las 3 am por mensaje de texto fui informada que mi esposo @perkinsrocha había sido presentado en audiencia con asistencia de defensor público, negándosele su derecho a la defensa privada.

Le han imputado 5 cargos:

Terrorismo, Traición a la patria, Conspiración,

Le han imputado 5 cargos:

Terrorismo, Traición a la patria, Conspiración, — Buscando Ciudadanos (@MaCostanzaCR) August 29, 2024

“Aún no he tenido ningún tipo de contacto con él (Roche) no lo he visto y ni hemos hablado”, dijo Cipriani.

Se mantiene aislado de su familia y su abogado. “Mi esposo está preso por disentir, por opinar y por luchar para que se conozca la verdad, por desear un país donde cabemos todos y donde podamos vivir de acuerdo a nuestro esfuerzo”.

Cuando fue detenid, Cipriani refirió: “Mi esposo no es un delincuente y no tenía ninguna orden de captura”, dijo.

Perkins Rocha, abogado de la líder opositora María Corina Machado, fue detenido este martes en medio de la crisis poselectoral que vive Venezuela, tras la cuestionada "reelección" de Nicolás Maduro, denunció la dirigente

“Todos estamos conscientes de los riesgos que corría él, que no son más que los riesgos que corremos todos los venezolanos que estamos convencidos de que esta lucha es hasta el final para lograr la libertad de todos. No podemos permitir que el miedo nos calle”, aseguró.

Según indicó Vente Venezuela -el partido de Machado-, Rocha fue llevado "a la fuerza" por sujetos "no identificados". Su esposa precisó que desapareció a las 11h00 locales (15h00 GMT), tras culminar un acto que fue convocado por la plataforma unitaria para seguir defendiendo la voluntad popular refrendada en las actas en poder de la oposición

"Mi esposo no es un delincuente, es solo un ciudadano que anhela y lucha para que todos vivamos en libertad", indicó la esposa del abogado, también en X.

