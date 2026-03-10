martes 10  de  marzo 2026
Expertos de la ONU denuncian persecución transnacional del régimen de Daniel Ortega

Un informe del organismo señala que opositores nicaragüenses en el exilio han sido objeto de vigilancia, intimidación e incluso ataques fuera del país

Rosario Murillo y Daniel Ortega permanecen en el poder hace 29 años, sumando los dos periodos sandinistas.

JAIRO CAJINA / EL 19 DIGITAL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MANAGUA.- El régimen de Daniel Ortega mantiene una “extensa arquitectura transnacional” de vigilancia e intimidación contra opositores nicaragüenses en el exilio, una estructura que afecta a cientos de miles de personas fuera del país, advirtió este martes el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.

La denuncia forma parte de un informe que será presentado el 16 de marzo ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra.

Según el comunicado difundido por los expertos, el documento “detalla una extensa arquitectura transnacional de vigilancia e inteligencia utilizada para monitorear, intimidar y atacar a los cientos de miles de nicaragüenses que viven en el extranjero”.

El informe señala que la estructura impulsada por la dictadura encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo incluye a diversas instituciones del aparato estatal, entre ellas el ejército, la policía, autoridades migratorias y misiones diplomáticas.

Exilio, pérdida de nacionalidad y apatridia

De acuerdo con el documento, el régimen ha adoptado diversas medidas contra opositores y críticos que se encuentran fuera del país.

“El régimen ha privado arbitrariamente de su nacionalidad a 452 nicaragüenses, ha dejado a miles más de exiliados en situación de apatridia de facto al negarse a renovar o proporcionar documentos, y ha impedido a muchos regresar a Nicaragua”, señala el comunicado.

El informe también afirma que desde 2018 fondos públicos habrían sido desviados para financiar la represión política mediante la creación de una estructura paralela dentro del partido oficialista.

El presidente del grupo de expertos, Jan-Michael Simon, afirmó que “la represión y la corrupción institucional se han convertido en el método de gobierno en Nicaragua”.

“La persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y se extiende más allá de las fronteras para garantizar que nadie —absolutamente nadie— se interponga en el camino del régimen”, añadió.

Ataques contra opositores en el exterior

El documento también recoge reportes de violencia contra críticos del régimen fuera de Nicaragua.

Según los expertos, se han registrado al menos una docena de asesinatos o intentos de asesinato contra opositores en el exilio.

Entre los casos mencionados figura el asesinato, en junio de 2025 en San José, del mayor retirado del ejército nicaragüense y crítico de la dictadura, Roberto Samcam.

Por su parte, el experto Reed Brody señaló que “el mal uso y el desvío de recursos públicos han contribuido directamente a la comisión de graves violaciones de derechos humanos”.

Investigaciones sobre abusos desde 2018

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua es un mecanismo independiente creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2022.

Su mandato es realizar investigaciones exhaustivas sobre los abusos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, cuando protestas contra el régimen de Daniel Ortega fueron reprimidas violentamente.

FUENTE: Con información de AFP

