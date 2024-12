Activista Roger Pérez Torres clama por atención médica en Cuba: "Me están tratando de eliminar"

LA HABANA.- “Ellos (el régimen cubano) me están tratando de eliminar , como eliminaron al hermano Rosario”, denunció este martes, 9 de diciembre, el activista Roger Pérez Torres, coordinador del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI) en Granma, al suroeste de la isla.

“Sentí que algo me picó en la pierna izquierda, como un bicho o algo, sentí un ardor. Y de ahí para acá, empecé a ponerme hinchado”, explicó Pérez Torres, quien detalló que tiene los pies y la cara hinchada y presenta complicaciones con el desfibrilador automático implantable (DAI), que controla su ritmo cardíaco.

Régimen niega atención médica

El régimen castrista le ha negado la atención médica al activista cubano, residente de Sierra Maestra en Granma, que ha sido “rebotado” de los distintos centros de salud a los que ha acudido, incluso en La Habana.

“No puedo decir que fue fulano ni mengano, no puedo nombrar a nadie, pero sí estoy seguro que detrás de esas cosas se esconde la seguridad del Estado (...) Ellos quieren eliminar la Unión Cuba Libre, ellos me están tratando de eliminar, como eliminaron al hermano Rosario (...) Quieren doblegarme, humillándome a mí y humillando a mis familiares”, aseveró.

Señaló que ha gastado dinero “por gusto” en “pasajes carísimos” buscando un centro hospitalario en el que lo puedan atender por la inflación en sus piernas y rostro, y por las alertas que ha emitido el DAI que tiene en el lado izquierdo de su cuerpo.

“Los cardiólogos del mundo y del país saben que cuando el DAI empieza a sonar es porque está dando señales de que algo peligroso se aproxima a tu cuerpo. Yo vivo ya tres meses con esta situación, el DAI me está alertando que hay un peligro a mi vida, pero ellos (la dictadura) no me escuchan”, denunció.

Indicó que supuestamente este jueves, 12 de diciembre, lo iban a trasladar a Santiago de Cuba (sureste) para recibir atención médica.

Intenta doblegarlo

A su juicio, el régimen de los Castro estaría intentando “doblegarlo” para que él se rinda y deje de denunciar los crímenes que cometen contra el pueblo cubano. “Yo cumplí 15 años de prisión y si por la libertad de Cuba tengo que morir, muero mil veces”, manifestó Pérez Torres.

El 31 de octubre, su esposa, la también activista Yumaris Castillo, fue detenida arbitrariamente en el municipio Bartolomé de Masó, en Granma, y liberada horas después bajo amenazas.

Afirmó que el mundo va a saber la realidad de Cuba, cómo actúa el régimen cubano, cómo están los opositores y los estudiantes en la isla, y “cómo son enfermados de la noche a la mañana”.

“Espero que conmigo la realidad se sepa, que el mundo entero escuche mis palabras porque yo sé el momento que estoy viviendo, sé cómo está Cuba y cómo se vive en Cuba”, aseguró.

“Voy a morir siendo opositor”

“Nosotros somos pacíficos, no hacemos sabotaje y no matamos a nadie. Somos hombres pacíficos, que luchamos por la libertad de nuestros pueblo cubano (...) Si me muero ahorita, diré abajo de la dictadura comunista (...) Soy opositor y voy a morir siendo opositor, voy a morir defendiendo a Cuba Libre y defenderé a mi país del comunismo hasta que enfrente la consecuencias de vida”, subrayó.

Criticó, además, la ayuda que el gobierno de Joe Biden le ha dado al régimen cubano desde su llegada a la Casa Blanca. “Que sepan los norteamericanos que están dando ayuda a Cuba no saben lo que están haciendo. Están ayudando a la tiranía, están ayudando a la dictadura comunista a destruirnos a nosotros”, advirtió.