Activista de Vente Venezuela excarcelada :"Lo único que hicimos fue defender la verdad"

La joven activista María Oropeza, coordinadora de Vente Venezuela en el estado Portuguesa, fue recibida en las calles tres días después de ser excarcelada por el régimen. Estuvo 18 meses en el Sebin

GUANARE. - María Oropeza, activista y coordinadora de Vente Venezuela en el estado Portuguesa, fue recibida con una caravana de motorizados y un acto público tres días después de ser excarcelada por el régimen interino de Delcy Rodríguez.

La joven de 31 años estuvo 18 meses en prisión tras ser detenida en su casa, el 6 de agosto de 2024. Al grito de "libertad", la noche de este miércoles 11 de febrero, Oropeza dijo: “Jamás debimos estar presos, porque lo único que hicimos fue defender la verdad: ellos perdieron el 28 de julio de 2024 y fue Venezuela la que ganó”.

Guanare, a 432 kilómetros de Caracas, salió a las calles para recibir a la abogada y dirigente opositora. “A quienes hablan de reconciliación y perdón: empiecen por cerrar todos los casos que se inventaron, liberar a los injustamente encarcelados y abrir las puertas de los centros de tortura para que puedan reencontrarse con sus familias”, exigió María Oropeza.

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado escribió en su cuenta de X: "Así reciben los venezolanos a sus héroes… Éste es el reconocimiento de su pueblo a una joven líder excepcional quien, con valentía e infinito amor por su tierra, ha dado todo por la libertad. ¡Bravo, María! ¡Bravo, Portuguesa!".

Éste es el reconocimiento de su pueblo a una joven líder excepcional quien con valentía e infinito amor por su tierra, ha dado todo por la Libertad!



Excarcelan a activista electoral

La organización Súmate informó sobre la excarcelación de su coordinadora electoral, Nélida Sánchez. La activista fue una parte importante de adiestramiento de los testigos para la defensa del voto en las presidenciales de 2024. Al igual que María Oropeza, Sánchez estuvo recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) del Helicoide durante 17 meses.

"Desde nuestra organización ciudadana pedimos al Estado (régimen) venezolano en este momento histórico que vive el país, en el que se convoca a todos los sectores del país a contribuir a la reconciliación y el reencuentro de todos los venezolanos, a libertar a todos los presos por razones políticas", dijo Súmate.

FUENTE: Con información de Vente Venezuela