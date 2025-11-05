Acusan de terrorismo a siete personas por atentado contra gasolinera en Guyana; una niña murió

Un miembro de la policía de Guyana escolta a presuntos ciudadanos venezolanos a un juzgado en Georgetown, Guyana, el 5 de noviembre de 2025. El presidente de Guyana, Irfaan Ali, calificó de «acto de terrorismo» el reciente ataque con explosivos perpetrado por un ciudadano venezolano en la capital, en medio de la creciente tensión entre Guyana y Venezuela.

GEORGETOWN - Cuatro venezolanos y tres guyaneses fueron acusados el miércoles de " terrorismo " por un atentado contra una gasolinera en la capital Georgetown a finales de octubre.

Investigaciones apuntan a que uno de los implicados pertenece a una banda delictiva; presuntamente, este individuo hizo estallar el explosivo cerca de la estación de servicio, lo que acabó con la vida de una niña de seis años que se encontraba en un vehículo junto a su familia.

Nueve personas han sido detenidas hasta la fecha, de las cuales siete se presentaron ante tribunales este miércoles. Los investigadores aún desconocen los motivos detrás de este atentado que conmocionó al país.

Daniel Alexander Ramírez Poedemo, de 33 años, fue presentado ante el tribunal y, según la policía, llegó desde Venezuela con los explosivos y confesó haber colocado y detonado la bomba ese mismo día.

"Terrorismo"

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, calificó el sábado de "terrorismo" el crimen y mencionó un "intento de sembrar miedo y caos, de crear tensión".

Guyana acoge a una importante comunidad venezolana que ha huido de la crisis económica y política del país, por lo que Ali instó a no discriminar a esta población: "No debemos permitir ni justificar que la indignación nos lleve por el camino de los prejuicios o la discriminación".

La migración venezolana suele ser objeto de acusaciones de incrementar la criminalidad en los países que los acogen, especialmente por la actividad de la temida banda Tren de Aragua, que ha aprovechado la diáspora para extorsionar a los migrantes y expandir sus actividades en América Latina.

Venezuela y Guyana mantienen relaciones tensas en la última década a raíz de la histórica disputa territorial del Esequibo, un territorio de casi 160.000 km2 que administra el gobierno guyanés. Caracas reavivó su reclamo después de que se descubrieran allí importantes yacimientos petroleros.

FUENTE: Con información de AFP