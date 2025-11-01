sábado 1  de  noviembre 2025
INVESTIGACIÓN

Detienen al líder de la oposición de Guyana requerido por EEUU por delitos de fraude y lavado de dinero

Azruddin Mohamed, multimillonario y líder de la oposición en Guyana, fue detenido junto a su padre. Entre 2017 y 2024, conspiraron para defraudar al Gobierno

Azruddin Mohamed, detenido el 31 de octubre por participar en una operación criminal para evadir hasta 50 millones de dólares, pasó a ser el líder de la oposición de Guyana en septiembre tras quedar en segundo lugar en unos comicios que revalidaron el cargo de presidente Irfaan Ali&nbsp;

Azruddin Mohamed, detenido el 31 de octubre por participar en una operación criminal para evadir hasta 50 millones de dólares, pasó a ser el líder de la oposición de Guyana en septiembre tras quedar en segundo lugar en unos comicios que revalidaron el cargo de presidente Irfaan Ali 

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GEORGETOWN.- El multimillonario y líder de la oposición en Guyana, Azruddin Mohamed, fue detenido junto a su padre al pesar sobre ambos una solicitud de extradición de Estados Unidos por estar acusados en este país de varios delitos al ser partícipes de una operación criminal para evadir hasta 50 millones de dólares (unos 43 millones de euros) en la exportación de oro.

"Nazar Mohamed y Azruddin Mohamed fueron arrestados esta mañana por miembros de la Policía de Guyana, debidamente autorizados para ello por una orden judicial emitida por un magistrado del Tribunal de Magistrados de Georgetown", reza el comunicado de la Fiscalía General del país, con fecha del viernes 31 de octubre, reseñado por el diario Guyana Chronicle.

Lee además
El presidente de Guyana, Irfaan Ali, dijo que siguen firme en el compromiso con el proceso judicial internacional por el Esequibo.
Tensiones

Guyana apoya despliegue de EEUU en el Caribe y Maduro le acusa de alentar "frente de guerra"
El presidente de Guyana, Ifraan Ali.
COMICIOS

Presidente de Guyana Irfaan Ali anuncia su reelección

"La acusación alega que entre 2017 y junio de 2024, los acusados conspiraron para defraudar al Gobierno de Guyana evadiendo impuestos y regalías a la exportación de más de 10.000 kilogramos de oro, utilizando declaraciones aduaneras falsificadas y sellos de exportación reutilizados para ocultar los derechos no pagados", expresó la Fiscalía de Guyana en el escrito.

Azruddin Mohamed y su padre están imputados por delitos como fraude electrónico, fraude postal, lavado de dinero, conspiración, complicidad y violaciones aduaneras. Esta acusación fue presentada a principios del mes de octubre por un jurado estadounidense del distrito sur de Florida (EEUU).

Mohamed pasó a ser el líder de la oposición a principios del mes de septiembre tras quedar en segundo lugar en las elecciones con su partido Invertimos en la Nación (WIN), en unos comicios en los que revalidó el cargo de presidente Irfaan Ali del Partido Progresista del Pueblo (PPP).

Sanciones de EEUU

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a padre e hijo en 2024 por evasión fiscal, blanqueo de dinero y contrabando de oro, hechos que el Gobierno estadounidense había avisado a las autoridades de Guyana.

"Los dos (...) serán procesados ahora de acuerdo con el marco de extradición establecido en las disposiciones de la Ley de Delincuentes Fugitivos, en su versión modificada, en debido cumplimiento de las disposiciones pertinentes de la Constitución de Guyana y todas las demás leyes pertinentes", señala la nota.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Comisión Electoral de Guyana rechaza recurso opositor contra los resultados de las elecciones

Irán confirma que uranio enriquecido está bajo escombros de instalaciones bombardeadas por EEUU en junio

Más de medio millón de sirios refugiados en Turquía regresan a su país tras caída de Bashar al Asad

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El Seguro Social ofrece asistencia económica y servicios para quienes cumplen los requisitos.
SEGURO SOCIAL

Cambian los pagos del Seguro Social durante el mes de noviembre

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
EEUU

Trump afirma estar listo para financiar asistencia alimentaria amenazada por parálisis presupuestaria

Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).  
MIGRACIÓN

Jueza federal suspende temporalmente cobro de tarifa para tramitar solicitudes de asilo

Una patrulla de la Policía Nacional de España.
NARCOTRÁFICO

Desmantelan una red de tráfico de "gas de la risa" y de cigarrillos en España

Un residente se sienta en parte del techo de su casa, dañada por el huracán Melissa, en Santiago de Cuba el 29 de octubre de 2025.  
REPORTAJE

Huracán Melissa deja destrozos y el régimen anuncia otra estocada

Te puede interesar

El Seguro Social ofrece asistencia económica y servicios para quienes cumplen los requisitos.
SEGURO SOCIAL

Cambian los pagos del Seguro Social durante el mes de noviembre

Por Carlos Armando Cabrera
Precinto electoral en la sede del Ayuntamiento de Miami.
FUTURO POLÍTICO

Miami encara una reñida elección por la alcaldía y escaños en la Comisión

Los residentes de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, transitan en medio de las líneas eléctricas caídas tras el paso del huracán Melissa, el 29 de octubre de 2025.
DICTADURA

El régimen cubano bloquea la ayuda humanitaria en zonas devastadas por el huracán Melissa

Esta imagen satelital proporcionada por Maxar Technologies y tomada el 22 de junio de 2025, muestra un cráter tras los ataques de EEUU a la instalación de enriquecimiento nuclear de Natanz en el centro de Irán.
CONFLICTO

Irán confirma que uranio enriquecido está bajo escombros de instalaciones bombardeadas por EEUU en junio

Vista parcial de la entrada de un colegio electoral en Hialeah, biblioteca pública John F Kennedy.
ARRESTO

Arrestan al candidato Juan Santana en Hialeah