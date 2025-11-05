miércoles 5  de  noviembre 2025
Claudia Sheinbaum denuncia a hombre que la tocó "sin su consentimiento" durante un acto público

El presunto agresor de nombre Uriel Rivera, fue detenido 4 horas después del hecho, la fiscalía lo imputará por los delitos de "acoso y abuso sexual"

La presidenta de México Claudia Sheinbaum.

YURI CORTEZ /AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó una denuncia formal contra un hombre que la tocó sin su consentimiento durante un acto público realizado en el centro histórico de la capital.

El incidente, registrado en video, ocurrió el martes cuando la mandataria se dirigía caminando a un evento público cerca del palacio presidencial.

Mientras Sheinbaum saludaba a simpatizantes por la calle, un hombre se le acercó por detrás, le pasó un brazo sobre el hombro, le tocó la cadera y el pecho con las manos, e intentó besarla en el cuello.

"Se acercó esta persona totalmente alcoholizada, no sé si drogado (...). Hasta después que veo los videos no me doy cuenta de lo que realmente ocurrió", reconoció el miércoles la presidenta.

Después de tocarla, un guardia presidencial lo apartó, mientras que ella, un tanto confundida, incluso se tomó una foto con su agresor.

El presunto agresor, de nombre Uriel Rivera, fue detenido 4 horas después del hecho; la fiscalía lo imputará por los delitos de "acoso y abuso sexual".

Embed

Denuncia

Sheinbaum denunció al hombre ante la justicia: "Mi reflexión es: si no presento una denuncia, ¿en qué condición se quedan las otras mujeres mexicanas? Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las mujeres en nuestro país?", afirmó.

La denuncia de la mandataria fue presentada ante la fiscalía de Ciudad de México, uno de los distritos del país que persigue penalmente el acoso sexual.

Sheinbaum aseguró además que buscará impulsar que los 32 estados que conforman México penalicen este tipo de conductas.

El hecho ha provocado fuertes críticas hacia el dispositivo de seguridad; sin embargo, la mandataria mexicana descartó reforzar su seguridad.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 70 por ciento de las mujeres mexicanas mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de abuso y casi la mitad de ellas ha sido víctima de violencia sexual, siendo Ciudad de México donde se registra mayor número de casos después del Estado de México.

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press

