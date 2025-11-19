miércoles 19  de  noviembre 2025
Aerolínea Latam alcanza acuerdo con pilotos para levantar huelga

La huelga, iniciada el 12 de noviembre, fue promovida por el Sindicato de Pilotos de Latam y afectó a 30.000 usuarios

La compañía Latam fue creada en 2012 tras la fusión de la chilena Lan y la brasileña Tam. Es la aerolínea la más grande de Sudaméric

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTIAGO. - La aerolínea Latam, la mayor de Sudamérica, anunció este miércoles 19 de noviembre que llegó a un acuerdo con el sindicato de pilotos en Chile para levantar la huelga iniciada el 12 de noviembre en busca de mejores sueldos.

De acuerdo con la empresa, se logró el objetivo de "garantizar la sostenibilidad de la compañía y también de mantener las condiciones laborales competitivas de los pilotos de Latam".

El Sindicato de Pilotos de Latam (SPL) de Chile había iniciado la huelga el 12 de noviembre, tras una votación que un 97% de sus afiliados apoyó. Latam había suspendido vuelos a raíz de la movilización laboral, lo que afectó a unos 30.000 usuarios, en su mayoría de viajes domésticos.

El sindicato en huelga representa a casi 500 de los 900 pilotos de la compañía en Chile. Tras la semana de huelga, el balance fue de 173 vuelos cancelados.

Los pilotos exigían recuperar los salarios previos a la pandemia, reducidos por la compañía para seguir operando durante los cierres de los aeropuertos en el mundo.

"Las cancelaciones informadas hasta el 24 de noviembre se mantendrán vigentes y a partir del día 25, la operación volverá a la normalidad", dijo Latam en el comunicado.

350 aviones

La compañía Latam fue creada en 2012 tras la fusión de la chilena Lan y la brasileña Tam. Es la aerolínea más grande de Sudamérica con una flota de más de 350 aviones y 39.000 trabajadores.

El pasado fin de semana, Latam presentó los resultados del tercer trimestre de 2025: las ganancias de la firma en la región se elevaron 26 % hasta los US$379 millones.

FUENTE: Con información de AFP

