miércoles 19  de  noviembre 2025
PROPUESTA LEGISLATIVA

Republicanos impulsan la "Ley Halo" para castigar amenazas y acoso contra agentes del ICE

La senadora republicana por Florida, Ashley Moody, presentó la Ley Halo, un proyecto que convertiría en delito federal las amenazas contra oficiales del ICE

Agentes federales se enfrentan a las agresiones de manifestantes anti-ICE en el edificio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU, en Portland, Oregón.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — Una nueva propuesta legislativa impulsada por el Partido Republicano busca imponer duras penas de prisión a quienes amenacen, acosen o interfieran con agentes federales de inmigración en el ejercicio de sus funciones.

La medida surge en medio de un alarmante incremento de ataques, amenazas de muerte y agresiones contra funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en todo el país.

El director interino del ICE, Todd Lyons (C), habla durante una conferencia de prensa con la secretaria del DHS, Kristi Noem, sobre las labores de control migratorio en curso en Chicago y sus suburbios, el 30 de octubre de 2025, en Gary, Indiana
La senadora republicana por Florida, Ashley Moody, presentó la Ley Halo, un proyecto que convertiría en delito federal acercarse deliberadamente a menos de 25 pies de un agente de inmigración después de haber sido advertido de mantenerse alejado.

La ley también penalizaría interferir, obstaculizar, amenazar o acosar a estos funcionarios mientras realizan su labor. La violación de esta norma podría conllevar hasta cinco años de prisión, una multa o ambas.

“Como esposa de un agente de la ley, exfiscal general y ahora senadora de los Estados Unidos, siempre he apoyado y luchado por las personas altruistas que protegen y sirven a nuestra nación”, declaró Moody a Fox News. “Me horrorizan las noticias sobre personas que acosan y atacan a agentes federales mientras simplemente intentan hacer su trabajo, y esto debe terminar”.

Sanciones a quienes amenacen a agentes

Añadió que impulsa la Ley Halo para establecer “sanciones penales para quienes amenacen u obstaculicen a estos agentes federales mientras cumplen fielmente con sus deberes”.

La iniciativa llega tras una ola de violencia y acoso contra funcionarios migratorios en medio de la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal. Este fin de semana se registraron dos incidentes vehiculares en Charlotte, Carolina del Norte, durante operativos de control migratorio, donde agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron al menos a 130 inmigrantes indocumentados. En uno de los choques, un agente resultó herido.

Las cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), citadas por Fox News, revelan un aumento del 8,000% en las amenazas de muerte contra agentes de ICE, un fenómeno sin precedentes.

“Nuestros agentes de ICE se enfrentan ahora a un aumento del 8.000 % en las amenazas de muerte, mientras arriesgan sus vidas a diario para detener a los criminales más peligrosos”, afirmó la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, en declaraciones al medio. “Desde recompensas por sus cabezas, amenazas a sus familias, acoso y divulgación de información personal en línea, nuestros agentes están experimentando un nivel de violencia sin precedentes contra ellos y sus familias”.

Se discutirá en las próximas semanas

McLaughlin señaló además que la retórica de ciertos funcionarios locales ha agravado el ambiente hostil. Según dijo, “los políticos de ciudades santuario están contribuyendo al aumento de agresiones violentas mediante tácticas de difamación, incluyendo comparaciones burdas con la Gestapo nazi y las patrullas de esclavos”.

La funcionaria advirtió que “es responsabilidad de los políticos demócratas detener esta retórica antes de que más agentes del orden resulten heridos o, Dios no lo quiera, muertos”.

La propuesta de la Ley Halo se discutirá en las próximas semanas en el Senado, donde los republicanos esperan obtener apoyo bipartidista para reforzar la protección de los agentes federales encargados de hacer cumplir las leyes migratorias.

FUENTE: Con información de Fox News

