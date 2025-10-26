Aerolínea Icelandair comienza vuelos a Miami

Icelndair anuncia el inicio de los vuelos entre Miami e Islandia.

Bogi Nils Bogason, presidente de Icelandair, anuncia el inicio de los vuelos entre Miami e Islandia.

Bogi Nils Bogason, presidente de Icelandair, corta la torta que anuncia el inicio de los vuelos entre Miami e Islandia.

MIAMI . - La empresa aérea Icelandair comienza a volar al Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) con una atractiva oferta de vuelos a Reikiavik y otras ciudades europeas.

De esta manera, la aerolínea islandesa comienza sus operaciones entre los aeropuertos de Reikiavik y Miami el 26 de octubre, con tres vuelos semanales, en un moderno Airbus A321LR con capacidad para 187 pasajeros, incluyendo 22 en clase Saga (Business) y 165 en cabina turista.

“Estamos encantados de abrir una nueva puerta de entrada desde Europa a la soleada Florida a través de Islandia y desde Miami a Islandia y más allá”, señaló Bogi Nils Bogason, presidente y director ejecutivo de Icelandair.

Bogi Nils Bogason Jesús Hernández/DLA Bogi Nils Bogason, presidente de Icelandair, anuncia el inicio de los vuelos entre Miami e Islandia. Jesús Hernández/DLA

Bajo el eslogan “Noches de neón a auroras boreales”, en franca referencia a las luces de neón de Miami Beach y las alucinantes luminiscencias que pintan de colores los cielos de Islandia, la aerolínea, por medio de un vuelo de algo más de siete horas sin escala, conecta las soleadas playas de Miami con los grandes glaciares de Islandia.

Los billetes están a la venta en el portal IcelandAir.com y cuenta con atractivas tarifas para la temporada invernal.

Además, Icelandair cuenta con conexiones a más de 30 destinos en Europa, incluyendo Barcelona, Gran Canaria, Tenerife, Londres y París, además de Oslo, Estocolmo y Helsinki.

Asimismo, la aerolínea ofrece el programa stop-over, que permite hacer una escala de hasta siete días en Islandia, sin cargo adicional como ocurría antes, y luego proseguir el viaje al destino final.

“Es una magnífica ocasión para ver la aurora boreal de Islandia, los glaciares, incluso viajar en barco y avistar ballenas antes de continuar a Europa continental”, comentó Jorge Pérez, agente de viajes de Europe Tours.

Cortesía/Islandair Icelandair, avion A320 Neo. Cortesía/Islandair

El Aeropuerto Internacional de Miami, el aeropuerto más transitado para carga internacional y el segundo más transitado para pasajeros internacionales de Estados Unidos, se apresta a anunciar un récord de más de 55 millones de pasajeros en 2025.

En estos momentos, la terminal aérea miamense cuenta con el servicio de más de 90 aerolíneas y recibe una inversión sin precedentes de 9.000 millones de dólares para mejorar y ampliar sus instalaciones.

Acorde con datos oficiales, este aeropuerto es el principal motor económico del condado de Miami-Dade y el estado de Florida, generando ingresos comerciales de 118.000 millones de dólares y contabilizando cerca del 60 % de todos los visitantes internacionales a Florida cada año.