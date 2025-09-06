Afirman que Jorge Rodríguez "nunca estuvo en China", no hubo "cálida bienvenida" de Jinping

MIAMI.- El miércoles 3 de septiembre, Jorge Rodríguez , presidente de la Asamblea Nacional del régimen de Venezuela, participó en los actos conmemorativos del 80° aniversario de la Victoria de China sobre Japón en Beijing, en representación de Nicolás Maduro, según informó el canciller Yván Gil.

“El Presidente de China, Xi Jinping, brindó una cálida bienvenida” a Rodríguez, aseguró el canciller en su cuenta de Instagram, a través de un video .

Pero la veracidad de la pieza se ha puesto en aprietos por las redes, gracias a la IA.

Jorge Rodríguez según IA

Un post por Instagram muestra que en el video de la cancillería de Maduro se “montó” a Rodríguez sobre la imagen de uno de los invitados que aparece en otro video.

En la exposición de los dos videos se observan los mismos movimientos y de la misma manera se estrecha la mano al presidente chino Xi Jinping y su comitiva.

“Rodríguez mintiendo: Nunca estuvo en China (montaje IA)”, se afirma. Y lo habrían comprobado.

