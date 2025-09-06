sábado 6  de  septiembre 2025
Niños nacidos en Cuba, en pleno parto de sobrevivencia entre la crisis y el futuro incierto

Recién nacidos viven la precariedad que atraviesa la población cubana desde que llegan en hospitales públicos, mientras se agrava la crisis de nacimientos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El nacimiento de niños en Cuba se percibe cada vez más como un suceso desalentador ante la pérdida del poder adquisitivo que está impactando severamente en la población, y el futuro incierto por la crisis que ha generado el sistema comunista en el país caribeño.

Desde que nacen en los hospitales públicos, los bebés padecen la precariedad de los suministros, especialmente la escasez de leche y de otros alimentos para la población infantil, una situación crónica que se agrava sin solución estructural.

A esto se une, la escasez de recursos de las familias para poder asegurar la manutención de sus niños.

En julio, llegaron al país más de 100 toneladas de leche en polvo por donación de Barbados, ante la crisis alimentaria que llevó a Cuba a pedir a la ONU, por primera vez y de forma urgente, suministros de insumos, en 2024.

Crisis poblacional, baja el nacimiento

La crisis se ha profundizado de tal forma que la población en Cuba decrece desde 2024 cuando se reportó el registro más bajo de natalidad en más de seis décadas, según cifras de la Oficina Nacional de Estadística e Información, que publica reportes parciales de la situación de la sociedad y la economía.

Ese año se registraron 71,358 nacimientos, el menor número de nacimientos desde hace 65 años, según informaciones.

Esto se atribuye a las escasas condiciones materiales y la incertidumbre que desalienta la formación de familias.

La consecuencia es el crecimiento de su población envejecida, calculada en 25.7 %, lo que junto al declive de las tasas de nacimiento hace que el futuro de la población sea incierto y coloca en riesgo la sostenibilidad del país.

A la incertidumbre contribuiría también la emigración de grupos de población cubana que ha disminuido también por falta de recursos en los últimos cuatro años, se informó.

