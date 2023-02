Afirman que préstamos oficialistas son responsables de la inflación en Venezuela

"Este financiamiento es nocivo y causa la elevada inflación", escribió Pérez en un hilo de Twitter.

Precisó que al 20 de enero, el financiamiento monetario al fisco aumentó 18 % con respecto a diciembre de 2022. "Así, no hay forma de que el tipo de cambio y los precios se estabilicen", resaltó.

"En Venezuela, con una inflación de 3 dígitos entramos en la categoría de países con 'Altas Inflaciones', las cuales se distinguen de las inflaciones menores a 3 dígitos en términos de causas y la forma de abatirlas", explicó.

En declaraciones a la prensa venezolana, Pérez ha insistido en que la "excesiva emisión de dinero inorgánico por parte del Banco Central de Venezuela, es la principal causa de la hiperinflación en Venezuela".

"La inflación venía con ese impulso reduciendo su velocidad y llegó a un valor mínimo, anualizada la inflación en agosto de 114 %; sin embargo, en el año 2022 vimos como los precios comenzaron de nuevo a crecer; entre enero, febrero, marzo y abril del año pasado, la variación promedio de los precios en esos cuatro meses fue de 4 % , a partir de mayo los precios crecieron 13 %, lo que evidencia que los precios se triplicaron, crecieron en un 300 %, entonces hemos visto cómo desde mayo ha existido un rebrote inflacionario propiciado por la única causa de la hiperinflación en Venezuela, que es el financiamiento monetario excesivo por parte del BCV al Fisco, eso es lo que propicia la inflación, fenómeno que está estudiado en todas partes del mundo”, dijo Pérez, reseñó el portal El Impulso.

Señaló que en Venezuela el artículo 330 de la Constitución dice que el BCV no "podrá convalidar políticas fiscales deficitarias", es decir, no le puede prestar dinero al fisco; en tanto que el artículo 37 de la Ley del BCV dice que está prohibido otorgar créditos directos al Gobierno Nacional, así como a Estados, Municipios, Instituto Autónomos, Empresas del Estado y cualquier otro ente.

"Uno revisa la Base Monetaria, que es el balance del BCV al 30 de diciembre y uno ve que hay un valor de un activo que tiene el instituto emisor, que es un préstamo a PDVSA, eso está prohibido, entonces básicamente la solución es fácil, no le prestes al Fisco; lo que pasa es que tenemos una instituciones que no son funcionales, no son independientes”, recalcó.

FUENTE: REDACCIÓN / Con información de El Impulso