Aid for Life previene desnutrición de niños en Venezuela

De acuerdo con Jesús Aguais, director ejecutivo y fundador de Aid for Aids y Aid for Life, la meta es brindar ayuda a los niños desde el momento en que nacen para poder “resguardar el crecimiento de su cerebro y sus habilidades”.

Por tanto, más de 2.000 infantes de familias humildes y de otras afectadas por el desmoranameinto de la economía en esa nación, reciben ayuda a través de ese programa sin la mediación de las autoridades venezolanas que se oponen al ingreso de ayuda, bajo el pretexto de que en esa nación sudamericana ningún niño pasa hambre.

Aid for Life desde 2018 ha concentrado sus esfuerzos a través del programa “Healing Venezuela”, que busca garantizar un sano crecimiento de los bebés beneficiados por la iniciativa durante los doce primeros meses de vida, teniendo en cuenta que Venezuela es el cuarto país con la mayor crisis alimentaria del mundo, según un informe del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

El programa

La campaña tuvo sus orígenes, según Aguais, en la necesidad de aliviar la situación de madres portadoras del VIH que amantaban a sus hijos porque –explicó– “existe un gran riesgo de contagio si la mujer no está en un tratamiento”.

Pero a medida que transcurrió el tiempo, Aids for Life fue encontrando otra realidad: la de miles de niños que sufren desnutrición por diferentes circunstancias en ese país, algunos o tal vez muchos por el abandono de sus padres que no tienen cómo brindarles manutención.

Es así como nació la idea de llegar a unos 20 estados venezolanos con una fórmula láctea que es el “mejor alimento” para estos bebés hasta que alcanzan su primer año vida.

Aid For Life extiende su ayuda no solo a los niños, sino también a adolescentes con desnutrición “aguda-moderada”, mediante otras modalidades que benefician la salud de ese segmento de la población.

De tal manera, otro número significativo de niños entre tres y seis años recibe lo que el programa denomina una “galleta terapéutica”, que no necesita preparación y se puede almacenar sin necesidad de refrigeración por tiempo prolongado.

“Este alimento ha demostrado ser una solución real para lograr el aumento de peso entre ocho y doce semanas. Nuestro equipo ofrece seguimiento durante tres meses continuos o hasta determinar la recuperación nutricional” del menor, apuntó Aguais.

De igual forma, la iniciativa ofrece un “suplemento alimenticio en polvo y barras nutricionales” desarrollados exclusivamente para prevenir la desnutrición en niños y adolescentes de uno a 18 años.

Estos alimentos brindan un tercio de la ingesta diaria recomendada, según el gestor del programa, y han demostrado resultados eficientes a los cinco meses de su uso.

También existe un trabajo permanente para brindar atención nutricional, no solo en Venezuela, sino en los países más vulnerables de la región, de acuerdo con Aguais.

Una labor altruista

Aid for Life fue fundada como respuesta de Aid for Aids a la inseguridad alimentaria y escasez de medicamentos en Latinoamérica y el Caribe, con especial énfasis en Venezuela.

La organización empezó garantizando nutrición a infantes que no pueden o no deben ser amamantados debido a la condición de salud de sus madres, incluyendo bebés huérfanos y abandonados, así como también distribuyendo medicamentos para tratar enfermedades crónicas.

Por su parte, Aid for Aids nace en 1996 en Nueva York y es responsable de conseguir medicamentos para el VIH al 16% de la población en Venezuela, y también de llevar medicamentos para “enfermedades oportunistas”, que afectan a pacientes del VIH cuando no tienen tratamiento.

Desde hace más de cuatro años en Venezuela no existen pruebas para detectar VIH, lo que, dijo, ha colocado al país entre los de peores estadísticas de contagio en el mundo en esa enfermedad. “Si no hay acceso a estas pruebas, no hay acceso a las pruebas de resistencia y no se sabe realmente lo que está pasando”, afirmó.

Junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Aid for Aids trabaja en la implementación de un “plan maestro” para atender también brotes de malaria, tuberculosis y VIH entre la comunidad.

Uno de los grandes obstáculos para esa organización y sus asociadas era sobrepasar el freno que pone el régimen venezolano para el acceso de ayuda humanitaria.

Sin embargo, gracias a alianzas con agencias de la ONU esa entidad ha logrado asegurar la entrada de medicamentos y suplementos nutricionales sin que se requiera una aprobación del régimen.

Aids for Life ha logrado enviar cerca de 160 millones de dólares en medicamentos a más de 20.000 personas en unos 59 países del mundo y hoy, en medio de la pandemia, sigue realizando su labor altruista.

