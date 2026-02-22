domingo 22  de  febrero 2026
ACERCAMIENTO

Nuevos suministros médicos de EEUU llegan a Venezuela, en medio de tensiones

La Encargada de Negocios en Venezuela Laura Dogu supervisó el segundo cargamento destinado para el pueblo, en el avance del plan del presidente Trump, dijo

La Encargada de Negocios de EEUU en Venezuela recibe el segundo envío de suministros que llegaron al país el 21 de febrero de 2026

Red X Embajada de EEUU, Venezuela
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Un nuevo cargamento de suministros médicos enviados por el gobierno de EEUU llegó a Venezuela para ser destinado al pueblo, como parte del plan de tres fases planteado por el presidente Donald Trump para el país, según informó la Encargada de Negocios estadounidense Laura Dogu.

"Supervisé la segunda entrega de más de 65.000 kilogramos de suministros médicos para el pueblo venezolano, y esto eleva nuestro total a 71.000 kilogramos”, señaló la diplomática en la red X sin precisar el tipo de insumos que arribaron al país este sábado.

“Seguimos avanzando el plan de tres fases del presidente de Estados Unidos”, escribió Dogu.

El primer cargamento de seis toneladas de medicamentos llegó la semana pasada y fueron entregados al régimen a cargo de Delcy Rodríguez en medio de estrechos contactos con EEUU en un clima de tensión que ha aumentado en los últimos días.

Tensiones entre Venezuela y EEUU

Este sábado, la cancillería del régimen rechazó “categóricamente” la renovación de la “emergencia nacional” decretada por el gobierno estadounidense el 18 de febrero en el proceso de acercamientos con la jefa encargada de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

Y exhorta a que asuma un papel de respeto y avance hacia un diálogo franco basado en la no injerencia y el beneficio compartido entre ambas naciones”, según el comunicado difundido por el canciller Yván Gil en X

Según el texto, “la persistencia de esta medida, nacida bajo premisas políticas que no se corresponden con la realidad, solo contribuye a mantener narrativas de confrontación que no reflejan los verdaderos vínculos” que deben prevalecer entre los dos pueblos.

La posición diplomática de Venezuela se da a conocer tras amplios reportes de que el gobierno de Trump exigió a Rodríguez que coopere en la investigación que adelanta la justicia estadounidense contra nueve hombres del chavismo, y también con los mecanismos de entrega si fuese necesario.

El régimen no ha reaccionado a las versiones dadas a conocer originalmente por el diario ABC de España.

Rodríguez ha recibido visitas en Caracas de altos funcionarios estadounidenses, incluyendo al secretario de Energía, Chris Wright, con quien anunció un acuerdo energético a largo plazo; y el jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan, con quien acordó combatir el narcotráfico y terrorismo en la región.

FUENTE: Con información red X Embajada de EEUU, Venezuela; canciller Yván Gil; EFE

