Al 90% de venezolanos les preocupa la crisis que vive el país

Además, al 73% le entristece pensar en el futuro del país y al 79% le da rabia saber la situación a la que ha llegado Venezuela.

El estudio, de carácter nacional y único en su tipo, fue levantado entre diciembre de 2022 y enero de 2023, a partir de entrevistas a una muestra representativa de 1.500 adultos que participaron en la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), de todos los estratos sociodemográficos y todos los estados del país.

Partiendo de esto, la encuesta abordó 14 áreas: satisfacción personal subjetiva, duelo, dificultad para identificar y expresar emociones, malestar psicológico y físico, confianza en el otro, inadecuación social, sentido de control personal, fuentes de estrés, dificultades en habilidades cognitivas, apoyo social percibido, deseo de participación, afrontamiento religioso, afecto negativo (preocupación, tristeza y rabia) hacia el país y bienestar subjetivo.

El objetivo de la investigación, según expone el informe, fue identificar y analizar las debilidades y fortalezas psicosociales de la población venezolana, con especial énfasis en las dimensiones asociadas a la llamada "vulnerabilidad psicosocial", es decir, esos factores individuales y relacionales que modulan las conductas de las personas ante entornos especialmente hostiles o difíciles y que “afectan o influyen en la probabilidad de sufrir problemas de salud física o psicológica”.

Es así como la encuesta reveló que el 20% de las personas dice que "siempre o casi siempre se han visto afectados por no sentirse bien psicológicamente"; 25% de los jóvenes entre 18 y 24 años dicen que "algunas veces ven limitada su capacidad por no sentirse bien psicológicamente"; y 44 % de las personas con menor nivel educativo reportan "siempre" o "casi siempre" limitada su capacidad por no sentirse bien psicológicamente.

En otros aspectos, el 49 % de los encuestados reportaron que en el logro de sus metas personales ha conseguido poco progreso, lo que es mayor en la población de escasos recursos (55 %). El 35 % de las personas consideran que "no vale la pena seguir luchando porque son siempre los vivos los que ganan"; el 46 % afirma que "para poder sobrevivir no hay más remedio que adaptarse a lo que hay", lo que es mayor en las personas con menor nivel educativo (46 %). En tanto, otro 46 % cree que no vale la pena planificar "porque muchas de las cosas depende de la suerte que se tenga".

Además, el 57 % se siente parte importante de la solución de los problemas de su comunidad.

Por otra parte, los venezolanos saben que existen las instituciones (sociales, políticas, religiosas, entre otras) pero solo el 9% recurre a ellas para resolver un problema.

En el informe del estudio, se indica que "Psicodata ofrece información confiable para crear y mejorar programas de intervención, con base en la sistematización del efecto país en la salud mental de la población venezolana”.

FUENTE: REDACCIÓN / Nota de Prensa / UCAB