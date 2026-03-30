Al menos 16 personas mueren en un ataque de pandillas en Haití

Más de 60.000 personas han sido desplazadas en un mes en Puerto Príncipe, la capital de Haití, que se encuentra sitiada por el recrudecimiento de la violencia pandillera que asola el país, según informó la OIM, la agencia de las Naciones Unidas para la migración, el 18 de marzo.

PUERTO PRÍNCIPE.- Miembros de una pandilla perpetraron una masacre en la madrugada del domingo en la localidad haitiana de Petite-Rivière-de-l'Artibonite, donde dejaron al menos 16 muertos , informó este lunes la policía local.

El balance de víctimas podría ascender, sin embargo, a 80 personas, indicó la ONU .

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"Este ataque subraya la gravedad de la situación de seguridad a la que se enfrenta la población haitiana. El secretario general de la ONU hace un llamado al pueblo haitiano y a las autoridades haitianas para que lleven a cabo una investigación exhaustiva", declaró su portavoz, Stéphane Dujarric.

Según Bertide Horace, portavoz de la organización Comisión de Diálogo, Reconciliación y Concienciación para Salvar el Artibonito, el ataque fue obra de la pandilla "Gran Grif".

Nuevos ataques

Nuevos ataques se produjeron este lunes por la mañana en esa localidad situada a unos 100 km al norte de la capital Puerto Príncipe, agregó.

El balance compartido por Horace es de unos 30 muertos, una decena de desaparecidos y varios heridos.

En su rueda de prensa diaria, Dujarric habló por su parte "de entre 10 y 80 personas muertas".

Según un informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos publicado la semana pasada, la violencia de pandillas y los ataques contra estas en Haití dejaron más de 5.500 muertos entre marzo de 2025 y mediados de enero.

Haití, el país más pobre de América, sufre desde hace años la violencia de estas bandas criminales que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros.

FUENTE: Con información de AFP