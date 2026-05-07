jueves 7  de  mayo 2026
POLÍTICA

La OEA destaca los avances en el apoyo a Haití y pide reforzar la hoja de ruta

Haití vive una crisis política y social severa y, según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas, casi 6,000 personas murieron en 2025

Oficiales de la Policía Militar del Ejército de Guatemala simulan el arresto de un manifestante durante un entrenamiento en la base Mariscal Zabala de la Ciudad de Guatemala el 6 de octubre de 2025. Guatemala está preparada para aumentar su contribución a la Misión de Paz de la ONU en Haití, reemplazando a los 150 efectivos actuales en enero de 2026 si así lo solicita la ONU, en apoyo a los esfuerzos por restablecer la paz en esta nación caribeña asolada por las pandillas.&nbsp;

Oficiales de la Policía Militar del Ejército de Guatemala simulan el arresto de un manifestante durante un entrenamiento en la base Mariscal Zabala de la Ciudad de Guatemala el 6 de octubre de 2025. Guatemala está preparada para aumentar su contribución a la Misión de Paz de la ONU en Haití, reemplazando a los 150 efectivos actuales en enero de 2026 si así lo solicita la ONU, en apoyo a los esfuerzos por restablecer la paz en esta nación caribeña asolada por las pandillas. 

Foto de Johan ORDONEZ / AFP
Imagen de archivo de una patrulla militar que vigila las calles de Puerto Príncipe. 2024

Imagen de archivo de una patrulla militar que vigila las calles de Puerto Príncipe. 2024

JOSE A. IGLESIAS / Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- La Organización de los Estados Americanos (OEA) destacó este miércoles los avances logrados para apoyar a Haití en medio de su prolongada crisis de seguridad y llamó a reforzar la implementación de la Hoja de Ruta para la Estabilidad y la Paz en el país caribeño.

"Nos comprometimos a que el trabajo de la OEA en apoyo a Haití fuera más estructurado, coordinado y orientado a resultados, y los acontecimientos confirman que vamos por buen camino. Pero el trabajo continúa: la próxima fase estará definida por la implementación", afirmó el secretario general del organismo, Albert Ramdin, ante una sesión del Consejo Permanente de la OEA para presentar los avances en la región.

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En ese sentido, Ramdin resaltó el papel del organismo en el periodo previo y posterior al 7 de febrero de 2026, cuando, mediante gestiones diplomáticas y coordinación con socios regionales e internacionales, contribuyó a preservar la continuidad institucional en medio de la incertidumbre.

"Altamente volátil"

Según indicó, la aprobación de un decreto electoral en diciembre permitió pasar de una "fase conceptual a una planificación más estructurada", aunque persisten desafíos como la seguridad, el registro de votantes y la financiación del proceso.

Sin embargo, en materia de seguridad, Ramdin reconoció que el entorno sigue siendo "altamente volátil", con incidentes de seguridad recurrentes en las inmediaciones de las instalaciones de las Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF).

Asimismo, indicó avances en la coordinación internacional mediante el desarrollo de un panel de seguimiento de la hoja de ruta, cuya primera fase ya fue completada.

"Esperanza"

Por su parte, el embajador de Haití ante la OEA, Jean Josué Pierre, señaló que, pese a la gravedad de la crisis que se vive en el país, comienzan a observarse "señales, aunque modestas, pero reales, de esperanza".

"Estamos entrando en una etapa muy importante, a medida que pasamos de la observación a la alineación, y de la alineación a la acción", añadió.

Haití vive una crisis política y social severa, y según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en la región (BINUH) casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en el país caribeño durante el 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.

FUENTE: Con información de EFE

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