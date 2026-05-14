viernes 15  de  mayo 2026
VIOLENCIA

ONU registra al menos 78 muertos en enfrentamientos entre bandas en Haití

10 de los fallecidos en la ola de violencia en Haití eran "miembros de la población", incluidas cinco mujeres, informó la ONU

Contenido gráfico / Miembros de la Policía Nacional de Haití patrullan mientras se queman cuerpos de presuntos pandilleros (en primer plano) en Petion-Ville, un suburbio de Puerto Príncipe, Haití, el 19 de noviembre de 2024.&nbsp;

Contenido gráfico / Miembros de la Policía Nacional de Haití patrullan mientras se queman cuerpos de presuntos pandilleros (en primer plano) en Petion-Ville, un suburbio de Puerto Príncipe, Haití, el 19 de noviembre de 2024. 

Clarens SIFFROY / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- Al menos 78 muertos, entre ellos 10 civiles, dejan desde el sábado los enfrentamientos entre bandas en las afueras de la capital de Haití, Puerto Príncipe, de acuerdo con un balance provisional suministrado a la AFP por la Oficina de las Naciones Unidas (ONU) en el país (Binuh).

"Los enfrentamientos armados entre varios grupos en los municipios de Cité Soleil y Croix-des-Bouquets han dejado al menos 78 muertos y 66 heridos desde el 9 de mayo", señaló el organismo.

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Contenido gráfico / Miembros de la Policía Nacional de Haití patrullan mientras se queman cuerpos de presuntos pandilleros (en primer plano) en Petion-Ville, un suburbio de Puerto Príncipe, Haití, el 19 de noviembre de 2024. 
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La ONU también dijo 10 de los fallecidos eran "miembros de la población", incluidas cinco mujeres.

La violencia desde el fin de semana ha desplazado a unas 5.300 personas. Varias familias siguen atrapadas en los barrios afectados, indicó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, citando a organizaciones humanitarias locales.

De acuerdo con Naciones Unidas, los dos municipios del área metropolitana de Puerto Príncipe ya habían registrado brotes de violencia en marzo y abril que desplazaron a casi 8.000 personas.

La Binuh señaló el jueves que entre el 5 de marzo y el 11 de mayo al menos 305 personas fueron asesinadas y 277 resultaron heridas en Cité Soleil y Croix-des-Bouquets. De las víctimas fatales, 63 eran residentes, incluidas 17 mujeres y 13 niños, el resto eran miembros de bandas.

Un hospital y un centro de Médicos Sin Fronteras (MSF) se han visto obligados a suspender sus actividades y evacuar a su personal.

Antes de evacuar, Médicos Sin Fronteras informó de que en menos de 12 horas se atendió en el hospital a 40 heridos de bala.

Haití, el país más pobre del Caribe, ha sido devastado por la violencia de las pandillas. La situación se ha deteriorado de forma constante durante los últimos dos años.

Ofensiva contra las pandillas

Una nueva fuerza multinacional de lucha contra las pandillas se está desplegando en Haití para sustituir a la Misión Multinacional de Apoyo a la Policía Haitiana, que carece de equipamiento y fondos suficientes.

Pero hasta ahora solo ha llegado a Puerto Príncipe un contingente de 400 soldados chadianos. La nueva fuerza anunció el jueves la llegada de su comandante, el general mongol Erdenebat Batsuuri.

FUENTE: Con información de AFP

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