Alertan de brotes de COVID-19 en El Helicoide y DGCIM

El presidente interino de la República, Juan Guaidó, destacó que esta situación demuestra que el régimen no es capaz de proteger al pueblo venezolano.

“El régimen no protege a nadie. Mientras sus altos jerarcas tienen todos los privilegios, abandonan al resto del país. La pandemia no discrimina y es claro que la dictadura no tiene soluciones. Solo un gobierno de emergencia que procure atender al ciudadano salvará a Venezuela”, afirmó.

En tanto, el diario El Nacional informó este miércoles que del 1 al 3 de agosto 62 personas recluidas en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta, Caracas, dieron positivo a la prueba PCR.

La abogada en temas de Derechos Humanos Tamara Suju indicó que familiares de detenidos en la Dgcim afirmaron que varios presos resultaron positivos en los exámenes para detectar COVID-19.

“Considerando las condiciones físicas y de reclusión de los presos políticos en ese lugar, urge conocer el estado real de salud y atención médica oportuna”, indicó Suju, informó El Nacional.

https://twitter.com/TAMARA_SUJU/status/1290975434293817344 #Venezuela. #DGCIM. comunicado de grupo chavista reconoce la información q di ayer, sobre el contagio x #COVID19 en Boleíta, donde están muchos presos políticos. Ellos hablan d funcionarios d Altos Cargos enfermos. POR CONFIRMAR, recibo información d un patriota cooperante q me https://t.co/fmlKDcaG58 — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) August 5, 2020

Hasta el momento, el régimen de Nicolás Maduro no ha informado sobre estos casos positivos de coronavirus en los centros de reclusión.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro exhortó al régimen de Maduro a aclarar la situación de los presos políticos en la sede de la DGCIM.

"La situación de salud de todos los presos en la DGCIM tiene que ser aclarada inmediatamente y garantizada su atención y derecho a la salud. La dictadura es responsable de sus vidas“, publicó en Twitter.