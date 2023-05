Sánchez explicó que de acuerdo al texto legal, las personas tendrán que responder ante la ley no solo por los contenidos que publiquen las redes sociales, sino que hasta por un "simple 'me gusta' a una publicación ya puede ser penalizada".

"Yo creo que una de las cosas más pavorosas que tiene esta ley es que, en su artículo 51, dice que las personas tienen que responder ante la ley, no solamente por los contenidos que publiquen en redes sociales, sea una denuncia, sea, por ejemplo, el reporte de crónica roja -una de las grandes fuerzas que han traído las redes sociales porque sabemos que la crónica roja, los asesinatos, las violaciones, los feminicidios son una de las grandes ausencias a la prensa oficial cubana-, no solamente va a tener que responder por publicar este tipo de contenido, sino que por un simple 'me gusta' a una publicación de este tipo ya puede ser penalizada. Esto es muy serio porque está difundiendo el terror, entre todos", advirtió Sánchez, entrevistada por el programa radial Las Noticias Como son, reseñó martinoticias.com.

Asimismo, la periodista señaló que la normativa no solo afectará a los medios y periodistas independientes, sino que va a regular la "conexión de todos", no solo la de los cubanos que viven en en el país, sino también "a todo aquel visitante que esté de tránsito por la isla, que tiene que acatar lo aprobado por la Asamblea Nacional esta semana, por tanto, no veamos esto como algo lejano que le va a pasar nada más que a los reporteros independientes o a los medios autónomos, sino que el peligro está sobre toda persona".

No obstante, Sánchez se pregunta si realmente el régimen podrá llevar a cabo "esta mordaza tan efectiva".

"Yo soy optimista y creo que no va a poder lograrlo porque la audiencia cubana ha corrido mucho ya con las nuevas tecnologías, digamos que se ha especializado en burlar la censura y además acercarse a lo que publicamos los medios independientes, pero eso no es algo que pueda servir para, digamos, confiarnos. Hay un peligro. Yo por el momento he decidido quedarme aquí haciendo periodismo. Pero no puedo pedirle eso a ninguno de mis colegas, porque parece ser que ahora quieren asustar y tienen como punto de mira o como diana al periodismo independiente", expresó Sánchez.

El Parlamento de Cuba aprobó la primera Ley de Comunicación Social del país, que excluye a los medios independientes del marco legal y autoriza a los medios estatales a vender espacios publicitarios.

La ley, que también regulará las funciones de la comunicación institucional y comunitaria, entre otros aspectos, fue aprobada por votación a mano alzada y de manera unánime en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en una sesión extraordinaria.

Según el artículo 28 del texto aprobado, los medios de comunicación social son "de propiedad socialista de todo el pueblo o de organizaciones políticas, de masas y sociales, y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad".

En cuanto a los contenidos que transmitirán los medios de comunicación, la ley prohíbe "subvertir el orden constitucional y desestabilizar el Estado socialista", así como instigar "la ciberguerra", a la que, según la dictadura, Cuba está sometida.

Hace una década, con la llegada del internet fijo a la isla, surgieron medios independientes en el país que han operado en un vacío legal.

Los periodistas de estos medios críticos hacia el régimen enfrentan constantes presiones y muchos de ellos se han visto obligados a abandonar el país.

FUENTE: Con información de martinoticias.com