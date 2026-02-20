viernes 20  de  febrero 2026
VENEZUELA

Opositora venezolana denuncia "persecución política" pese a la promulgación de la ley de amnistía

La activista Magalli Meda cuestionó el alcance real de la amnistía tras denunciar que su casa fue intervenida durante el debate legislativo

Familiares de los presos políticos levantaron pancartas frente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, mientras hablaba durante un debate sobre un proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afuera del edificio El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en Caracas, el 19 de febrero de 2026.

Familiares de los presos políticos levantaron pancartas frente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, mientras hablaba durante un debate sobre un proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afuera del edificio El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en Caracas, el 19 de febrero de 2026.

AFP
Delcy Rodríguez, sostiene la ley de amnistía aprobada en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026.

Delcy Rodríguez, sostiene la ley de amnistía aprobada en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS - La activista política venezolana Magalli Meda denunció que su vivienda en Caracas fue nuevamente allanada por agentes del régimen chavista la misma noche en que el Parlamento aprobaba la llamada Ley de Amnistía, una norma que el oficialismo presenta como un gesto de reconciliación, pero que críticos consideran selectiva y represiva.

A través de sus redes sociales, Meda —quien en 2024 se desempeñó como jefa de la campaña nacional de la líder opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado— relató que la noche del 19 de febrero al menos 16 hombres armados y civiles, movilizados en seis camionetas, ingresaron a su casa durante varias horas.

Lee además
El líder político venezolano Juan Pablo Guanipa hace un gesto después de su liberación de la prisión Helicoide en Caracas el 8 de febrero de 2026.  
VENEZUELA

Juan Pablo Guanipa: Mi libertad plena busca hacer creer que Ley de Amnistía es la mejor del mundo
El embajador de EEUU ante la Santa Sede, Brian Burch, y el jefe de misión de la embajada de EEUU en Cuba, Mike Hammer, se reunieron con el arzobispo Paul Richard Gallagher de la Santa Sede para discutir la situación deteriorada en Cuba y el importante papel de la Iglesia.
CRISIS

Diplomáticos de EEUU se reúnen con representante del Vaticano para hablar sobre situación en Cuba

Según su testimonio, los funcionarios destruyeron pertenencias, sustrajeron bienes y dejaron carteles con las palabras “Asegurado” e “Incautado”, en lo que calificó como un mensaje directo de intimidación política. Meda advirtió que el operativo buscó sembrar miedo no solo contra su familia, sino contra cualquier ciudadano que disienta del poder.

Represión

“¿Qué clase de amnistía es esta? ¿Para quiénes y bajo qué condiciones?”, cuestionó la activista, al asegurar que mientras se hablaba de perdón y convivencia, el régimen ejecutaba acciones que, a su juicio, confirman que no existen garantías reales de libertad, propiedad ni debido proceso en Venezuela.

En su denuncia, Meda sostuvo que la represión, la existencia de presos políticos y la apropiación arbitraria de bienes desmienten el discurso oficial sobre una supuesta apertura democrática. “Basta con que seas venezolano para que quieran someterte”, afirmó, al advertir que estos hechos podrían repetirse contra militares, policías, trabajadores, empresarios, periodistas, religiosos o cualquier ciudadano que no obedezca al régimen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MagalliMeda/status/2024889670849458497&partner=&hide_thread=false

El discurso oficial y la ley aprobada

Horas después de la aprobación parlamentaria, la gobernante interina de Miraflores, Delcy Rodríguez, promulgó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática desde el Palacio de Miraflores.

Durante el acto, Rodríguez aseguró que se trataba de una norma “histórica” y afirmó que “hay que saber pedir perdón y también recibir perdón”. El oficialismo sostiene que la ley debe traducirse en la liberación de centenares de presos políticos.

Sin embargo, el texto aprobado por el chavismo establece amplias exclusiones, entre ellas a personas acusadas de promover o participar en “acciones armadas o de fuerza” contra el Estado, una formulación que especialistas y organizaciones de derechos humanos consideran ambigua y susceptible de aplicación discrecional.

Para Meda, los hechos ocurridos en su vivienda la noche de la votación parlamentaria evidencian la contradicción entre el discurso y la práctica del régimen. A su juicio, mientras continúen la persecución política, los allanamientos y la criminalización de la disidencia, no puede hablarse de amnistía real ni de transición democrática.

“Mientras sigan existiendo presos políticos, represión y apropiación de bienes, en Venezuela no habrá libertad ni democracia”, concluyó.

FUENTE: Con información de Redes Sociales/AFP/DLA

Temas
Te puede interesar

Delcy Rodríguez incluye a Diosdado Cabello en revisión de casos de presos políticos por Ley de Amnistía

Empresa de China en Cuba importa combustible para su venta en dólares

EEUU retira visas a tres funcionarios chilenos por "socavar la seguridad regional"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
REACCIóN

Tras fallo del Supremo, Trump anuncia arancel del 10% a todas las importaciones

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe la ley de amnistía de manos de su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mientras el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, expresa malestar en su rostro durante la entrega de la ley, en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez promulga la ley de amnistía; familias esperan la liberación de centenares de presos políticos

Asilos son tramitados ante la Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés)   
MIGRACIÓN

EEUU aplica nueva política para detener a los refugiados sin residencia permanente legal

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump
COMERCIO

Corte Suprema de EEUU anula aranceles generales impuestos por Trump

El expresidente de Estados Unidos, el demòcrata Barack Obama. 
Polémica

Trump acusa a Obama de revelar información clasificada sobre supuesta existencia de "extraterrestres"

Te puede interesar

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
Migración

EEUU fortalece investigaciones a solicitantes de asilo y planea suspender permisos de trabajo durante "años"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
REACCIóN

Tras fallo del Supremo, Trump anuncia arancel del 10% a todas las importaciones

James Uthmeier, fiscal general de Florida, contra el tráfico humano
ACUERDO HISTÓRICO

Florida asigna $1.5 millones para combatir el tráfico humano en Miami-Dade ante eventos internacionales de 2026

Ventas de casas en Miami-Dade.
INFORME

Florida desafía la tendencia nacional y domina las compras de vivienda en efectivo

Vista parcial del Aeropuerto Internacional de Palm Beach.
HOMENAJE

Congreso de Florida aprueba renombrar aeropuerto de Palm Beach en honor a Donald Trump