Alertan sobre la expansión de la represión de Daniel Ortega contra periodistas en el exilio

Daniel Ortega y Rosario Murillo en un acto en Managua el 30 de abril de 2025

MANAGUA_ La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) denunció este miércoles que cientos de periodistas nicaragüenses exiliados continúan enfrentando amenazas, vigilancia y obstáculos para ejercer su profesión, al tiempo que alertó sobre la extensión de acciones represivas fuera de Nicaragua atribuidas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En un informe correspondiente al segundo trimestre de 2026, la organización señaló que al menos 310 periodistas nicaragüenses permanecen en el exilio , la mayoría desde la crisis política iniciada en 2018, cuando la represión contra las protestas antigubernamentales provocó cientos de muertos y obligó a numerosos comunicadores a abandonar el país.

Denuncian amenazas fuera de Nicaragua

La FLED afirmó que varios periodistas exiliados en Costa Rica recibieron advertencias de las autoridades locales sobre riesgos para su vida e integridad. Según la organización, algunos comunicadores también denunciaron presuntos casos de vigilancia, mientras que una periodista abandonó de manera urgente ese país tras recibir alertas sobre un posible peligro para su seguridad.

La organización calificó estos hechos como una forma de "represión transnacional" e instó al gobierno costarricense a fortalecer las medidas de protección para los periodistas nicaragüenses refugiados en su territorio.

Reportan presiones contra familiares

El informe también documenta denuncias de periodistas y familiares que permanecen en Nicaragua, quienes aseguran haber sido objeto de interrogatorios y otras presiones por presuntos vínculos con medios de comunicación que operan desde el exilio.

Asimismo, la FLED sostuvo que el régimen de Ortega y Murillo mantiene restricciones administrativas que dificultan a los periodistas exiliados realizar trámites oficiales, entre ellos la autenticación de documentos y la convalidación de títulos académicos, mediante gestiones que deben efectuar sus familiares en Nicaragua.

La organización también recordó que, entre abril y junio de este año, dos periodistas nicaragüenses fueron deportados desde Estados Unidos hacia Costa Rica, situación que, según la FLED, incrementó su vulnerabilidad y la necesidad de mecanismos de protección para quienes continúan ejerciendo el periodismo desde el exilio.

FUENTE: Con información de AFP