Régimen de Ortega libera al obispo emérito Juan Abelardo Mata tras exigencia de EEUU

SAN JOSÉ — El régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo informó este sábado que envió a su casa al obispo emérito nicaragüense Juan Abelardo Mata, de 80 años y detenido tras pedir en misa a los fieles que rezaran por la Iglesia católica perseguida, luego de que Estados Unidos exigiera su liberación "inmediata e incondicional".

El obispo emérito Juan Abelardo Mata, de 80 años de edad, fue secuestrado por la policía sandinista el pasado martes tras haber oficiado dos días antes una misa en la ciudad de Estelí, al norte de la capital, Managua, de acuerdo con denuncias de medios nicaragüenses y opositores exiliados.

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Medios nicaragüenses informaron que Mata fue retenido el lunes por varias horas y enviado “bajo vigilancia” a su casa en la provincia de Masaya, pero luego fue nuevamente detenido por la policía.

Monseñor Mata fue detenido cuando regresaba de un chequeo médico de revisión del marcapasos.

“Se lo llevaron hacia (un) paradero desconocido”, señaló por su lado La Prensa citando fuentes de la Iglesia que no identificó.

EEUU demanda liberación de Mata

“Exigimos la liberación inmediata e incondicional del obispo nicaragüense Abelardo Mata, quien ha sido detenido arbitrariamente por la dictadura de Murillo-Ortega”, escribió en X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos.

El obispo octogenario “no representa ninguna amenaza para el régimen y su salud es frágil. Condenamos la continua y cruel persecución y represión religiosa de la dictadura de Murillo-Ortega. Los ataques contra la libertad religiosa deben cesar”, agregó.

We demand the immediate and unconditional release of Nicaraguan Bishop Abelardo Mata who has been arbitrarily detained by the Murillo-Ortega dictatorship. 80-year old Bishop Mata poses no threat to the regime and his health is fragile. We further condemn the Murillo-Ortega… — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) July 4, 2026

Régimen justifica la detención

La dictadura sandinista busca cómo crear un caso alrededor del obispo para justificar el secuestro; intenta acusar al religioso de presunta corrupción y de crear dudas alrededor de su imagen.

"Luego de una necesaria indagación sobre origen de propiedades y vínculos familiares que no coinciden con la condición sacerdotal del señor obispo emérito Abelardo Mata, este ha retornado a su vivienda, donde permanece en perfectas condiciones", indicó el Ministerio del Interior de Nicaragua en una declaración.

Esa cartera aseguró que el octogenario obispo "ha brindado declaraciones sobre distintos episodios violatorios de las leyes nacionales, que el pueblo nicaragüense ha conocido en diferentes momentos y tiempos", las cuales no especificó.

"Al retornar a su lugar de residencia, el obispo Mata ha reconocido que en todo momento ha sido tratado con respeto y la consideración que caracteriza a los organismos de investigación de nuestra Nicaragua", justificó el Ministerio del Interior, organismo represor de la dictadura.

Liberación "inmediata e incondicional"

Estados Unidos exigió este sábado al régimen de Nicaragua la liberación "inmediata e incondicional" del obispo emérito Mata.

En un mensaje, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos también condenó "la continua y cruel persecución y represión religiosa por parte de la dictadura Murillo-Ortega" y los conminó a cesar "los ataques contra la libertad religiosa".

El obispo emérito Mata fue detenido por policías el pasado lunes en represalia por una misa celebrada el 25 de junio en la iglesia Cruz del Calvario, en la ciudad nicaragüense de Estelí (norte), en la que pidió a los fieles rezar por la Iglesia católica perseguida y mencionó expresamente al obispo desnacionalizado y excarcelado Rolando Álvarez y al sacerdote Frutos Valle.

Las relaciones entre el Vaticano y Managua están suspendidas oficialmente desde marzo de 2023.

En marzo de 2023, el fallecido papa Francisco calificó como una "dictadura grosera" al régimen de Ortega en Nicaragua, un mes después de la condena por "traición a la patria" del obispo Rolando Álvarez a 26 años y cuatro meses de prisión, ahora exiliado y desnacionalizado.

Ortega, a su vez, disolvió y expropió a la Compañía de Jesús, orden a la que pertenecía el sumo pontífice, y también ha calificado de "mafia" y antidemocrática a la Iglesia.

En los últimos ocho años, el régimen de Ortega, en el poder desde 2007 en la segunda etapa de la dictadura sandinista, ha expulsado a cientos de sacerdotes católicos, entre ellos al presidente de la Conferencia Episcopal, Carlos Herrera, en 2024.

Además, al menos 261 religiosos, incluido el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Herrera, han sido desterrados de ese país, como resultado de la persecución religiosa contra la Iglesia católica, según el informe titulado 'Fe bajo fuego' de la ONG humanitaria Colectivo Nicaragua Nunca Más.

Mata fue una de las “figuras más influyentes” de la Iglesia católica en Nicaragua durante las últimas tres décadas; ha sido un crítico del sandinismo desde la primera dictadura (1979-1990).

Además del obispo fueron detenidos el sacerdote Francisco Morales, párroco de la iglesia El Calvario en Estelí, donde Mons. Mata celebró la Misa del 28 de junio; y el diácono Wilfred Arauz Rodríguez. Ambos fueron liberados, pero los dejaron en libertad condicional.

FUENTE: Con información de AFP y ACI Prensa