Alza de precios genera saqueos en Venezuela por segundo día consecutivo

Según informan medios locales de Venezuela, un manifestante perdió la vida durante los disturbios. Extraoficialmente se conoció que recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza. En estos hechos, dos personas resultaron heridas y 10 fueron detenidas por las fuerzas de seguridad.

También, en la población de Punta de Mata, estado Monagas, al oriente del país, se registraron saqueos en los comercios, informó el Centro de Comunicación Nacional.

“Ya a esta hora se reportan saquemos en #PuntaDeMata municipio #EzequielZamora de nuestro estado #Monagas. Los precios están por las nubes y el salario no alcanza para nada, además que los venezolanos no producen nada por estar en cuarentena por la pandemia!”, escribió el diputado ante la Asamblea Nacional (AN), José Antonio Mendoza.

Añadió el parlamentario que la escalada del dólar paralelo se suma a las causas del malestar de la población.

“Nuevamente #PuntaDeMata municipio #EzequielZamora de nuestro estado #Monagas está en la calle. ¡Venezuela no aguanta más! Los monaguenses violan la cuarentena porque hay hambre y necesidad. La escasez de gasolina está agudizando la crisis en Venezuela”, expresó en la red social.

Usuarios de Twitter reportan disturbios y saqueos también en Guanare, estado Portuguesa (centro de Venezuela). Igualmente, informaron que al mediodía las fuerzas de seguridad del régimen obligaron a cerrar comercios del centro de Caracas.

El presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó reivindicó la protesta ciudadana como vía para "intentar sobrevivir cuando los derechos fundamentales no está garantizados".

"La protesta es única forma de intentar sobrevivir cuando los derechos fundamentales no están garantizados. De nada sirve la represión cuando prevalece el hambre, como lo demuestran #Upata, #PuntaDeMata y #Guanare. Gobierno de Emergencia Nacional ya, antes de que sea muy tarde", expresó.

Ayer, miércoles, se registraron saqueos en la población de Cumanacoa, en el estado oriental de Sucre. El detonante fue el alza en los precios de los alimentos. Siete personas resultaron heridas.