jueves 11  de  junio 2026
EXÓDO

América es la región con más desplazados forzados del mundo

Colombia es el principal país de acogida en el ámbito mundial con 2.8 millones de refugiados. Los venezolanos constituyen las poblaciones con más desplazados

El número de personas desplazadas en América aumentó en 2025 con respecto de 2024. (AFP)

El número de personas desplazadas en América aumentó en 2025 con respecto de 2024. (AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE PANAMÁ.- América es el continente con la cifra más alta de desplazamientos forzados en el mundo con 22.8 millones de personas en esa condición. Colombia es el principal país de acogida en el ámbito mundial con 2.8 millones de refugiados y otras personas que necesitan protección internacional, informó este jueves, 11 de junio, la agencia de la ONU para los refugiados ACNUR.

Las situaciones de Haití, Nicaragua, norte de Centroamérica, Colombia y Venezuela han colocado al continente americano “como la principal región del mundo en las cifras de desplazamiento forzado”, seguida de África Oriental y Meridional, Oriente Medio y el Norte de África, indicó el informe anual Tendencias en las Américas de ACNUR.

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Es así que a finales de 2025, las Américas reunían a 22.8 millones de personas desplazadas por la fuerza: más que cualquier otra región del mundo y un aumento con respecto a los 21,9 millones de finales de 2024, de acuerdo con el informe.

Venezuela

Los venezolanos siguen siendo una de las mayores poblaciones desplazadas del mundo, en su mayoría (97 %) acogidas en América Latina y el Caribe.

De acuerdo con las cifras citadas por ACNUR, a finales de 2025 se registraron 417,000 personas refugiadas y seis millones de otras personas con necesidad de protección internacional originarias de Venezuela.

Colombia alberga a 2,8 millones de venezolanos, lo que lo sitúa como el principal país de acogida en el ámbito mundial, dice el documento, que detalla que otros países con una fuerte presencia de migrantes y refugiados venezolanos son Perú (1.1 millones), Brasil (699,000), Chile (662,600) y Ecuador (435,800).

El informe afirma que “los esfuerzos de regularización a gran escala de Colombia han permitido que millones de personas tengan acceso al empleo y a servicios, realizando importantes contribuciones a la economía y a las comunidades donde viven”.

La ACNUR indica que los retornos a Venezuela han aumentado en los últimos años. Una encuesta reciente de esta agencia de la ONU realizada en seis países de acogida reveló que “alrededor de 9 % de los desplazados venezolanos planea regresar en el plazo de un año, lo que pone de relieve la necesidad de apoyar tanto la inclusión en los países de acogida como las condiciones para un retorno seguro y sostenible”.

Haití

El desplazamiento en Haití estuvo fuertemente impulsado por la grave crisis de inseguridad que arrastra el país. Así, el número de personas desplazadas internamente en Haití alcanzó, en el 2025, los 1.4 millones, lo que representa un aumento de 38 % respecto al año anterior.

Unas 153,700 personas haitianas son refugiados y 230,900 son solicitantes de asilo. Solo en 2025, unos 84,600 nacionales de Haití pidieron asilo en el ámbito mundial, posicionando al país entre las principales naciones de origen para solicitudes de protección.

Centroamérica

El informe 'Tendencias de las Américas' 2025 cifra en 181,900 las personas refugiadas salvadoreñas, guatemaltecas y hondureñas, en 406,400 las solicitantes de asilo y en 1.1 millones los desplazados internos en esas tres naciones centroamericanas.

En cuanto a Nicaragua, el documento de ACNUR cifra en 30,000 las personas nicaragüenses refugiadas y en 264,000 las solicitantes de asilo.

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FUENTE: Con información de EFE

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