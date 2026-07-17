12 países de América del Sur acuerdan ampliar vuelos directos y abaratar costos

Vuelos directos y ampliar la conectividad buscan los países de América del Sur para afianzar la integración.

MONTEVIDEO.- Los 12 países de América del Sur que integran el Consenso de Brasilia alcanzaron un acuerdo a nivel técnico para ampliar la conectividad aérea, abaratar los costos de vuelos y equiparar progresivamente las operaciones regionales a las domésticas, informó el gobierno de Uruguay, nación que preside el bloque.

El documento sobre los términos pactados por los equipos técnicos reconoce la necesidad de lograr conexiones aéreas directas, ampliarlas, y dinamizar los flujos del comercio y de personas entre las distintas localidades de América del Sur, indica el comunicado.

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El Consenso de Brasilia, creado en mayo de 2023, es un mecanismo de concertación política que busca fortalece la integración suramericana a través de la cooperación.

Acuerdo regional

La adopción de la Iniciativa para la Integración del Transporte Aéreo Suramericano (ITAS) será formalmente aprobada mediante una declaración que suscribirán los países que integran el Consenso, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo, que no detalló la fecha.

El comunicado está suscrito por los cancilleres de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

También está suscrito para las autoridades aeronáuticas de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay.

Para ello, los Estados apuestan por el establecimiento de conexiones directas que generen eficiencia operativa y reduzcan los costos de traslado.

Vuelos directos

La meta de los países suramericanos es lograr una aviación civil "más eficiente e integrada", que actúe como motor para promover un crecimiento económico sostenible, impulsar el desarrollo de la industria del turismo, favorecer el intercambio cultural y cimentar una mayor unión entre los pueblos de la región, se informó.

La Cancillería uruguaya detalló que la consolidación de la iniciativa ITAS no será inmediata, sino que se llevará a cabo de manera "planificada, gradual y progresiva".

Este proceso exigirá una estrecha coordinación entre la industria aeronáutica y las diferentes áreas competentes de los respectivos gobiernos.

El núcleo del proyecto radica en la adopción de compromisos estatales para lograr una armonización de las normas aplicables a la aeronavegación en la región, cuyo objetivo final a largo plazo es facilitar el tránsito de personas y carga

Los vuelos entre estos países recibirán progresivamente el mismo tratamiento migratorio, aduanero y operativo que los vuelos domésticos

FUENTE: Con información de EFE