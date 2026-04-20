lunes 20  de  abril 2026
ACUERDOS

American Airlines apertura venta de boletos entre Caracas y Miami

El primer vuelo de la ruta partirá el jueves 30 de abril desde Caracas (18:40 GMT) con un costo mínimo de 1,143 dólares por viaje sencillo

Un avión de American Airlines segundos después del despegue.&nbsp;

Un avión de American Airlines segundos después del despegue. 

COOPER NEILL/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- American Airlines comenzó este lunes a vender los boletos para la ruta directa entre Caracas y Miami que comenzará a operar el 30 de abril, con un precio mayor a 1,000 dólares por viaje sencillo, lo que marca la reactivación de los vuelos entre Venezuela y Estados Unidos.

El primer viaje de la ruta, que estaba suspendida desde 2019, partirá el jueves 30 de abril a las 14:40 horas desde Caracas (18:40 GMT) con un costo mínimo de 1,143 dólares por viaje sencillo, con una duración estimada de tres horas y 33 minutos, según muestran el sitio web y la aplicación móvil de la aerolínea estadounidense.

Lee además
La nueva representante de misión de EEUU en Venezuela, Laura Dogu.
ANUNCIO

EEUU designa nuevo jefe de misión diplomática para Venezuela
John Barrett, diplomático de EEUU es el nuevo Encargado de Negocios en Venezuela
DIPLOMACIA

¿Quién es John Barrett, nuevo Encargado de Negocios de EEUU en Venezuela?

Mientras que el primer viaje desde Miami a la capital venezolana ocurrirá el viernes 1 de mayo a las 10:16 horas (14:16 GMT) con precios desde 1,006 dólares, también por vuelo sencillo, de acuerdo con las mismas fuentes.

Los vuelos a Caracas los operará Envoy, una subsidiaria de American Airlines, en un avión Embraer 175, explicó la empresa aérea estadounidense en un comunicado este lunes.

"American comenzó a operar en Venezuela en 1987 y fue la mayor aerolínea de EEUU en el país antes de suspender el servicio en 2019", añadió la compañía.

La aerolínea reiniciará los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela en Florida, donde viven más de dos de cada cinco de los venezolanos en el país norteamericano, un estimado de 474.000, más que en ningún otro estado, según el Pew Research Center.

Vuelos directos

Con ello, es la primera empresa aérea estadounidense en reanudar los vuelos directos entre ambos países, que permanecían suspendidos desde 2019, por orden del presidente Donald Trump durante su primer mandato (2017-2021).

El propio Trump levantó el veto este año tras la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro por militares estadounidenses el pasado 3 de enero.

El Departamento de Estado de EEUU rebajó en marzo del nivel 4, de máximo riesgo, al nivel 3 la alerta para los estadounidenses que deseen ir a Venezuela, a los que pide "reconsiderar viajar" por el riesgo de "crimen, secuestro, terrorismo y una infraestructura de salud deficiente".

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Venezuela y Colombia potencian presencia militar en la frontera de cara a reunión binacional

FMI dice que actuará con "celeridad" para dar acceso a Venezuela a programa de créditos, pero con acuerdos

"Venezuela es una bomba de tiempo"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa a bordo del Air Force One antes de llegar a la Base Conjunta Andrews en Maryland el 17 de abril de 2026.
Conflicto

Trump considera "altamente improbable" una prórroga del alto el fuego con Irán próxima a expirar

Monedas de un centavo de dólar americano.
NUEVA LEY

El centavo tiene los días contados en Florida, solo falta la firma de DeSantis para sellar su retirada

El presidente del Senado, Pedro Rollán (2i) recibe este lunes a la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Corina Machado (c-d) en el Senado en Madrid. 
REACCIÓN

Gobierno de España critica decisión de María Corina Machado de no reunirse con Pedro Sánchez

Mina de hierro en Congonhas, estado de Minas Gerais, Brasil.
MINERíA ESTRATéGICA

Empresa USA Rare Earth compra la brasileña Serra Verde

Biblioteca y museo Donald J. Trump en Miami.
MEGAPROYECTO

Biblioteca presidencial de Trump en Miami proyecta recaudar casi mil millones de dólares

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa a bordo del Air Force One antes de llegar a la Base Conjunta Andrews en Maryland el 17 de abril de 2026.
Conflicto

Trump considera "altamente improbable" una prórroga del alto el fuego con Irán próxima a expirar

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial.
ACCIDENTE AÉREO

Avioneta cae en zona residencial de Florida y deja un fallecido

Kevin Warsh (centro), el exgobernador del Banco Central designado por el presidente Donald J. Trump para dirigir la Reserva Federal.
AUDIENCIA

Designado para presidir Reserva Federal debe ser confirmado este martes

Mina de hierro en Congonhas, estado de Minas Gerais, Brasil.
MINERíA ESTRATéGICA

Empresa USA Rare Earth compra la brasileña Serra Verde

Monedas de un centavo de dólar americano.
NUEVA LEY

El centavo tiene los días contados en Florida, solo falta la firma de DeSantis para sellar su retirada