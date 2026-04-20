American Airlines apertura venta de boletos entre Caracas y Miami

MIAMI.- American Airlines comenzó este lunes a vender los boletos para la ruta directa entre Caracas y Miami que comenzará a operar el 30 de abril, con un precio mayor a 1,000 dólares por viaje sencillo, lo que marca la reactivación de los vuelos entre Venezuela y Estados Unidos.

El primer viaje de la ruta, que estaba suspendida desde 2019, partirá el jueves 30 de abril a las 14:40 horas desde Caracas (18:40 GMT) con un costo mínimo de 1,143 dólares por viaje sencillo, con una duración estimada de tres horas y 33 minutos, según muestran el sitio web y la aplicación móvil de la aerolínea estadounidense.

Mientras que el primer viaje desde Miami a la capital venezolana ocurrirá el viernes 1 de mayo a las 10:16 horas (14:16 GMT) con precios desde 1,006 dólares, también por vuelo sencillo, de acuerdo con las mismas fuentes.

Los vuelos a Caracas los operará Envoy, una subsidiaria de American Airlines, en un avión Embraer 175, explicó la empresa aérea estadounidense en un comunicado este lunes.

"American comenzó a operar en Venezuela en 1987 y fue la mayor aerolínea de EEUU en el país antes de suspender el servicio en 2019", añadió la compañía.

La aerolínea reiniciará los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela en Florida, donde viven más de dos de cada cinco de los venezolanos en el país norteamericano, un estimado de 474.000, más que en ningún otro estado, según el Pew Research Center.

Vuelos directos

Con ello, es la primera empresa aérea estadounidense en reanudar los vuelos directos entre ambos países, que permanecían suspendidos desde 2019, por orden del presidente Donald Trump durante su primer mandato (2017-2021).

El propio Trump levantó el veto este año tras la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro por militares estadounidenses el pasado 3 de enero.

El Departamento de Estado de EEUU rebajó en marzo del nivel 4, de máximo riesgo, al nivel 3 la alerta para los estadounidenses que deseen ir a Venezuela, a los que pide "reconsiderar viajar" por el riesgo de "crimen, secuestro, terrorismo y una infraestructura de salud deficiente".

FUENTE: Con información de EFE