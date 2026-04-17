viernes 17  de  abril 2026
ECONOMÍA

FMI dice que actuará con "celeridad" para dar acceso a Venezuela a programa de créditos, pero con acuerdos

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, dijo que las autoridades venezolanas ya están proporcionando información macroeconómica; EEUU aplaude relaciones

Kristalina Georgieva, gerente del Fondo Monetario Internacional.

Kristalina Georgieva, gerente del Fondo Monetario Internacional.

NICHOLAS KAMM / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El Fondo Monetario Internacional aseguró que trabajará con "gran celeridad" para dar acceso a programas de crédito a Venezuela, donde ya tiene un equipo asignado para trabajar, luego de retomar relaciones, "siempre que podamos ponernos de acuerdo sobre el camino a seguir".

"Actuaremos con gran celeridad, pues lo que hemos observado resulta alentador en dos aspectos", aseguró la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en una rueda de prensa del Comité Monetario y Financiero Internacional (IMFC), el órgano de Gobierno del organismo, este viernes, un día después de anunciar el reingreso de Venezuela al organismo, tras siete años de separación.

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La ejecutiva destacó, por una parte, que las autoridades venezolanas ya han comenzado a proporcionar información macroeconómica y "han entablado un diálogo constructivo, demostrando así su buena fe".

"También hemos constatado que, en la región, los países vecinos de Venezuela respaldan de manera muy decidida el restablecimiento de la relación con el país", añadió la economista búlgara, quien subrayó el mal estado de la economía venezolana y el hecho de que esos estragos hayan forzado a ocho millones de venezolanos a emigrar.

Programa de apoyo con acuerdos

"Muy probablemente, tendremos que implementar un programa de apoyo financiero para Venezuela, siempre que podamos ponernos de acuerdo sobre el camino a seguir", aseveró la directora gerente de cara al futuro.

Para poder acceder a nuevos créditos del FMI, Venezuela debe superar una serie de procesos técnicos y legales, empezando por la reanudación de las consultas del Artículo IV de la entidad, que llevará meses.

Entre los principales retos a lo largo del camino identificados por Georgieva están la necesidad de que el país vuelva a compartir datos macroeconómicos fiables y también que emprenda reformas institucionales de calado.

Venezuela "se encuentra en una situación donde la adecuación de los datos es muy deficiente, y no se pueden tomar buenas decisiones si no se tienen buenos datos", dijo y añadió: "Además, tenemos que priorizar el apoyo en términos de desarrollo de capacidades, en términos de fortalecimiento de las instituciones en Venezuela", resaltó.

Equipo del FMI en Venezuela

Por su parte, Nigel Clark, director del departamento para las Américas del FMI, aseguró en una comparecencia posterior que el organismo ya cuenta "con un equipo asignado a Venezuela, un equipo que ha estado operativo desde hace algún tiempo", precisó.

Afirmó que se ha mantenido un diálogo técnico, aunque virtual, con el Ministerio de Finanzas, las agencias de estadística o el Banco Central de Venezuela.

"Me he reunido con mis contrapartes venezolanas y, ahora que hemos reconocido oficialmente al país, entiendo que la directora gerente también mantendrá una conversación con la presidenta (Delcy) Rodríguez", añadió Clark.

Subrayó que la prioridad más acuciante "probablemente sea construir un cuadro de diagnóstico sobre cuál es la situación y cómo es la economía hoy, ya que hace muchos años que no tenemos relaciones con Venezuela", según el reporte noticioso.

EEUU complacido con las relaciones

Este viernes, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, aplaudió el restablecimiento de relaciones entre Venezuela y el FMI, lo que consideró un avance significativo hacia la mejoría económica del país suramericano, al que Washington seguirá apoyando en su recuperación.

"Acogemos con satisfacción esta decisión de los Estados miembros del FMI como un paso importante en la estabilización y recuperación económica de Venezuela", escribió Bessent en X, en respuesta a una publicación de la directora del FMI, Kristalina Georgieva, celebrando la decisión.

Bessent insistió en que el reconocimiento de Washington a la gestión de la gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, "ha allanado el camino para que el FMI retome su colaboración" con Caracas.

FUENTE: Información de EFE

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