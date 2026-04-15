miércoles 15  de  abril 2026
DIPLOMACIA

¿Quién es Jhon Barrett, nuevo Encargado de Negocios de EEUU en Venezuela?

El diplomático estadounidense acumula experiencias exitosas en Guatemala y Panamá; su designación señala un nuevo ritmo en el proceso de cambios en el país

John Barrett, diplomático de EEUU es el nuevo Encargado de Negocios en Venezuela

John Barrett, diplomático de EEUU es el nuevo Encargado de Negocios en Venezuela

Red X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.-Jhon Barrett, diplomático designado por el gobierno de EEUU como nuevo Encargado de Negocios en Venezuela este 15 de abril, sustituirá próximamente a Laura Dogu en la misión diplomática del país suramericano, según confirmó la propia jefa de la Embajada en Caracas, en pleno proceso de restablecimiento de relaciones entre los dos países.

Además, tendrá la responsabilidad de ejecutar el plan de tres fases del presidente Trump en el país, entre ellas la de consolidar la estabilización en la que se encuentra y es clave para la posterior recuperación económica, de manos con el chavismo que representa Delcy Rodríguez.

Lee además
El secretario del Tesoro de Estados Uniodos Scott Bessent
CASA BLANCA

Tesoro de EEUU elogia al FMI por reajustes a la economía de Venezuela
La nueva representante de misión de EEUU en Venezuela, Laura Dogu.
ANUNCIO

EEUU designa nuevo jefe de misión diplomática para Venezuela

Venezuela representa en estos tiempos uno de los mayores desafíos para el gobierno de Donald Trump en el hemisferio, y Barrett, diplomático de carrera estadounidense de alto nivel, reúne una amplia y exitosa experiencia en Latinoamérica, según los reportes.

Quién es el diplomático de EEUU

Barrett iniciaría su misión con un récord de experiencias positivas en una trayectoria de más de dos décadas en el servicio exterior precedida con desempeños en el sector privado.

El diplomático, egresado de Middlebury College con especialización en la Universidad de Pensilvania, es en la actualidad el Encargado de Negocios en Guatemala desde enero de 2026, país en el cual le tocó afrontar con éxito una complicada situación política con hechos de corrupción y narcotráfico.

Uno de sus logros es haber rescatado las relaciones con el sector privado, según se informó.

Años antes, durante su desempeño como ministro consejero en Panamá (2023) pudo conciliar con habilidad los intereses de EEUU y el país sobre el Canal de Panamá, un objetivo estadounidense prioritario frente al asedio de los chinos. Se dice que Barrett fue el arquitecto de esa “alineación” que aún permanece.

También ejerció como cargos diplomáticos en Perú y Brasil, y trabajó como alto funcionario del Departamento de Estado en misiones en Filipinas, El Salvador, China y Afganistán entre 2017 y 2017.

FUENTE: Con información de agencias, embassyinguatemala, red X

Temas
Te puede interesar

Legislador de EEUU insta a la FIFA a pagar el transporte público durante el Mundial

EEUU ejecuta nuevo ataque contra embarcación narco en el Pacífico

Costa Rica recibe migrantes de ocho países deportados por EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen del USS Abraham Lincoln.
BLOQUE NAVAL

EEUU impide que seis buques partieran de puertos de Irán

El entonces embajador de Estados Unidos en Bolivia, Manuel Rocha, habla con miembros de la prensa en La Paz el 11 de julio de 2001.   
TRAICIÓN

FBI revela nuevos detalles sobre Víctor Manuel Rocha, el espía condenado al servicio de Cuba

Lubby Navarro. 
SENTENCIA

Exmiembro de Junta Escolar de Miami-Dade se declara culpable, cumplirá 14 meses de prisión

Vista del Senado de EEUU.  
REACCIONES

Senador de EEUU insta a Venezuela a tomar medidas "irreversibles" hacia una transición

Imagen de diciembre de 2016 que muestra la fachada del Banco Central de Venezuela. 
Economía

EEUU levanta sanciones al Banco Central de Venezuela

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
LEGISLATURA ESTATAL

Florida podría retrasar rediseño de distritos al Congreso impulsado por DeSantis

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
TENSIÓN

Trump dice que China ha acordado no mandar armas a Irán

John Barrett, diplomático de EEUU es el nuevo Encargado de Negocios en Venezuela
DIPLOMACIA

¿Quién es Jhon Barrett, nuevo Encargado de Negocios de EEUU en Venezuela?

El entonces embajador de Estados Unidos en Bolivia, Manuel Rocha, habla con miembros de la prensa en La Paz el 11 de julio de 2001.   
TRAICIÓN

FBI revela nuevos detalles sobre Víctor Manuel Rocha, el espía condenado al servicio de Cuba

La nueva representante de misión de EEUU en Venezuela, Laura Dogu.
ANUNCIO

EEUU designa nuevo jefe de misión diplomática para Venezuela