¿Quién es Jhon Barrett, nuevo Encargado de Negocios de EEUU en Venezuela?

MIAMI. -Jhon Barrett, diplomático designado por el gobierno de EEUU como nuevo Encargado de Negocios en Venezuela este 15 de abril, sustituirá próximamente a Laura Dogu en la misión diplomática del país suramericano, según confirmó la propia jefa de la Embajada en Caracas, en pleno proceso de restablecimiento de relaciones entre los dos países.

Además, tendrá la responsabilidad de ejecutar el plan de tres fases del presidente Trump en el país, entre ellas la de consolidar la estabilización en la que se encuentra y es clave para la posterior recuperación económica, de manos con el chavismo que representa Delcy Rodríguez.

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Venezuela representa en estos tiempos uno de los mayores desafíos para el gobierno de Donald Trump en el hemisferio, y Barrett, diplomático de carrera estadounidense de alto nivel, reúne una amplia y exitosa experiencia en Latinoamérica, según los reportes.

Quién es el diplomático de EEUU

Barrett iniciaría su misión con un récord de experiencias positivas en una trayectoria de más de dos décadas en el servicio exterior precedida con desempeños en el sector privado.

El diplomático, egresado de Middlebury College con especialización en la Universidad de Pensilvania, es en la actualidad el Encargado de Negocios en Guatemala desde enero de 2026, país en el cual le tocó afrontar con éxito una complicada situación política con hechos de corrupción y narcotráfico.

Uno de sus logros es haber rescatado las relaciones con el sector privado, según se informó.

Años antes, durante su desempeño como ministro consejero en Panamá (2023) pudo conciliar con habilidad los intereses de EEUU y el país sobre el Canal de Panamá, un objetivo estadounidense prioritario frente al asedio de los chinos. Se dice que Barrett fue el arquitecto de esa “alineación” que aún permanece.

También ejerció como cargos diplomáticos en Perú y Brasil, y trabajó como alto funcionario del Departamento de Estado en misiones en Filipinas, El Salvador, China y Afganistán entre 2017 y 2017.

FUENTE: Con información de agencias, embassyinguatemala, red X