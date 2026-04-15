miércoles 15  de  abril 2026
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EEUU designa nuevo jefe de misión diplomática para Venezuela

Laura Dogu, Encargada de Negocios de EEUU en Caracas, confirma que John Barrett llegará próximamente al país para asumir su cargo y continuar el plan de Trump

La nueva representante de misión de EEUU en Venezuela, Laura Dogu.

La nueva representante de misión de EEUU en Venezuela, Laura Dogu.

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El gobierno de EEUU designó a John Barrett, diplomático asignado en Guatemala, como Encargado de Negocios en Venezuela, en reemplazo de Laura Dogu, confirmó este miércoles la propia funcionaria.

La jefe de la Embajada estadounidense en Caracas confirmó en un comunicado que Barrett “llegará próximamente" al país para ocupar desempeñar el cargo, tras confirmar que su asignación temporal “está llegando a su fin”

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El mensaje de Dogu pone fin a versiones extraoficiales que adelantaban la decisión del gobierno de Trump de sustituirla por Barrett para continuar con el plan de tres fases del presidente estadounidense en Venezuela, que se encontraría en la primera que es la estabilización.

Este martes, un portavoz del Departamento de Estado aseguró que Dogu "continúa siendo la encargada de negocio interina de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas y prosigue su labor para impulsar el plan de tres fases de la Administración (del presidente Donald) Trump para una Venezuela estable, próspera y democrática", según despachos noticiosos.

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Nuevo jefe de Misión Diplomática en Venezuela

La jefa de la misión estadounidense no precisa en su mensaje la fecha en que se ejecutará el cambio diplomático decisivo en estos momentos del país, en proceso de recuperación económica con la inversión principalmente de EEUU en la producción de petróleo.

Dogu asumió en marzo pasado la jefatura de la misión diplomática, luego de iniciarse el proceso de restablecimiento de relaciones entre los dos países rotas en 2019.

Se espera el comunicado oficial del Departamento de Estado.

FUENTE: usembassyve, red X

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