jueves 16  de  abril 2026
RELACIONES

Venezuela y Colombia potencian presencia militar en la frontera de cara a reunión binacional

Ministros de Defensa de los dos países evaluaron establecer garantías de seguridad integral en la zona, previo a posible encuentro de Delcy Rodríguez Gustavo Petro

La frontera de Venezuela y Colombia es centro de operaciones de delincuencia. Miembros de la Defensoría encontraron a un grupo de niños en una finca después de un secuestro masivo en el Departamento de Arauca.

La frontera de Venezuela y Colombia es centro de operaciones de delincuencia. Miembros de la Defensoría encontraron a un grupo de niños en una finca después de un secuestro masivo en el Departamento de Arauca.

AFP/ DEFENSORÍA DE COLOMBIA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Autoridades militares y policiales de Venezuela y Colombia realizaron una reunión, vía telemática, para potenciar la seguridad en la frontera común, informó el Ministerio de Defensa venezolano, mientras se afina un encuentro binacional que daría lugar a la cita, por confirmar, entre los gobernantes de ambos países: Delcy Rodríguez y Gustavo Petro.

La reunión virtual estuvo presidida por los ministros de Defensa de Venezuela y Colombia, Gustavo González López y Pedro Arnulfo Sánchez, respectivamente, y se habría repasado la necesidad de luchar contra la delincuencia en esa zona.

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El despacho venezolano dijo a través de una publicación en Instagram que se evaluó la necesidad de establecer garantías de seguridad integral para los ciudadanos residentes en comunidades de las zonas limítrofes, sin ofrecer mayores detalles, según se informó.

La frontera colombo-venezolana ha sido por años centro de violencia por grupos irregulares armados, como el ELN y las FARC, que ha provocado el desplazamiento masivo de pobladores y rutas del narcotráfico.

Reunión de Venezuela y Colombia

El próximo 23 y 24 de abril, las autoridades de Venezuela y Colombia celebrarán en el estado Zulia, fronterizo con territorio colombiano, una reunión de la Comisión Binacional de Buena Vecindad, a la espera de que se confirme la reunión entre Rodríguez y Petro, luego cancelarse la cita prevista el marzo.

Allí se abordarán temas de seguridad, energía, comercio y turismo, los mismos que una delegación de Colombia conversó con la de Venezuela en Caracas, en marzo, según agencias.

Ese mes, Rodríguez señaló la necesidad de una coordinación "inmediata" y el intercambio de información permanente sobre la frontera de 2,219 kilómetros que comparten ambos países, así como sus sistemas de inteligencia para dar combate al narcotráfico, a la delincuencia organizada, así como a grupos irregulares armados.

Además, instó a que los ministros de ambos países estén en constante comunicación.

EEUU ejerce desde enero pasado, tras la captura de Nicolás Maduro, un tutelaje sobre Venezuela que avanza con firmeza en el área petrolera, con base en un plan de tres fases que inició con la estabilización del país, tras la crisis, hacia el proceso de transición política.

FUENTE: Con información de EFE

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