"Por lo que hemos podido determinar, no se le ha informado de los cargos en su contra y no ha comparecido ante un juez. Además, hay alarmante información reciente que sugiere que puede haber sido sometido a tortura o malos tratos mientras estaba detenido, cosa que Amnistía Internacional no ha podido verificar de forma independiente en un contexto en el que los abogados y el poder judicial están controlados en gran medida por el Ejecutivo", señaló Amnistía.

"Se necesita una movilización masiva para garantizar que el Gobierno cubano formula cargos contra José Daniel Ferrer o lo pone en libertad, y que se abstiene de emprender acciones potenciales que puedan constituir malos tratos contra él", añadió la organización en su segundo llamado para exigir al régimen cubano la liberación del líder opositor.

Amnistía Internacional invita a redactar mensajes dirigidos a Miguel Díaz-Canel exigiendo que "informe de inmediato a José Daniel Ferrer García de los motivos de su detención o, de lo contrario, lo ponga en libertad; garantice que tiene acceso inmediato a un abogado de su elección y puede comunicarse con su familia".

También que el Gobierno "garantice que José Daniel Ferrer García tiene acceso inmediato a un examen médico, realizado por un especialista independiente o un servicio médico de su elección, de acuerdo con el Protocolo de Estambul; garantice que se lleva a cabo una investigación inmediata e imparcial sobre las denuncias de tortura y malos tratos infligidos a José Daniel Ferrer García, y garantice que el preso de conciencia y su familia no sufren represalias ni acoso (por parte del régimen)".

Además de sus acciones urgentes anteriores, Amnistía Internacional pidió a los reyes de España interceder durante su visita a Cuba por Ferrer.