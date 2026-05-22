Estrenan en Madrid "La noche eterna de Cuba", un retrato de la disidencia

MIAMI.- El Palacio de la Prensa de Madrid acoge este viernes el estreno del largometraje documental La noche eterna de Cuba, dirigido por el cineasta Jordan Allott.

La producción recopila testimonios de disidentes y activistas dentro de la isla, entre los que destacan la periodista Camila Acosta y los familiares del preso político Carlos Raúl Macías López, quienes exponen las condiciones de vida actuales bajo el sistema político cubano.

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Tras la proyección de la cinta —que tuvo una presentación previa el año pasado en la Universidad Internacional de Florida (FIU) en Miami—, se llevará a cabo un coloquio con los asistentes.

El encuentro contará con la participación del sacerdote cubano Alberto Reyes, quien responderá a las preguntas del público sobre la realidad social y la situación de los derechos humanos en el país caribeño.

Las entradas para el evento ya se encuentran disponibles a través de los canales de venta oficiales de la sala.