viernes 22  de  mayo 2026
CINE

Estrenan en Madrid "La noche eterna de Cuba", un retrato de la disidencia

El Palacio de la Prensa estrena este viernes el documental de Jordan Allott, seguido de un coloquio con el padre Alberto Reyes sobre la realidad de la isla

La Cuarta Pared - Cubas Eternal Night

La Cuarta Pared - "Cuba's Eternal Night"

Captura de pantalla
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El Palacio de la Prensa de Madrid acoge este viernes el estreno del largometraje documental La noche eterna de Cuba, dirigido por el cineasta Jordan Allott.

La producción recopila testimonios de disidentes y activistas dentro de la isla, entre los que destacan la periodista Camila Acosta y los familiares del preso político Carlos Raúl Macías López, quienes exponen las condiciones de vida actuales bajo el sistema político cubano.

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Tras la proyección de la cinta —que tuvo una presentación previa el año pasado en la Universidad Internacional de Florida (FIU) en Miami—, se llevará a cabo un coloquio con los asistentes.

El encuentro contará con la participación del sacerdote cubano Alberto Reyes, quien responderá a las preguntas del público sobre la realidad social y la situación de los derechos humanos en el país caribeño.

Las entradas para el evento ya se encuentran disponibles a través de los canales de venta oficiales de la sala.

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