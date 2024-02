Andrés Pastrana critica al Partido Conservador por apoyar al gobierno de Gustavo Petro

Por su parte, López, abogada y administradora de empresas deportivas que ha hecho carrera en los comités Olímpico y Paralímpico de Colombia, aseguró que su nombramiento no responde a cuotas políticas.

“Yo no tengo experiencia en el sector político, no hago parte de ninguna colectividad política, no he sido presentada en particular por ningún partido político, sencillamente soy una persona que tiene una experiencia en el sistema, que tiene una formación, que viene construyendo una hoja de vida que llegó a la Presidencia de la República y el señor presidente pensó que yo podía ser la persona que puede impulsar el sector deporte” especificó López.

Mientras, Pastrana, fustiga la falta de "dignidad" del senador Efraín Cepeda al negociar con Petro y el "imperdonable" acto de un grupo de congresistas que, según él, "vendieron los principios del partido por un frasco de mermelada" y comprometió su voto en el Congreso frente a las reformas sociales.

A pesar de las críticas de Pastrana, el Partido Conservador reafirmó su independencia frente al gobierno Petro. La colectividad no apoyará las reformas sociales en el Congreso y sancionará a los miembros que no acaten esta medida.

“Lástima que el senador @EfrainCepeda no hubiera mostrado la dignidad que hoy exhibe, cuando negoció con @petrogustavo el apoyo del Conservatismo a las desastrosas reformas del gobierno. Imperdonable que un grupo de congresistas azules haya vendido los principios del Partido @soyconservador por un frasco de mermelada, y comprometido su voto a favor de proyectos cuya aprobación perjudicaría gravemente al pueblo colombiano”, indicó Pastrana en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

Cepeda renuncia al partido

La designación de Luz Cristina López como nueva Ministra del Deporte generó un torbellino dentro del Partido Conservador.

En ese sentido, Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, negó rotundamente que tengan algún representante en el gobierno de Petro. Aseguró que jamás enviaron hojas de vida a la Casa de Nariño y que la designación de López no obedece a ninguna cuota política.

Ante la escalada de la polémica, Cepeda presentó su renuncia a la presidencia del Partido Conservador. En una carta dirigida al Directorio Nacional, argumenta que es necesario respetar la decisión de mantener la independencia frente al gobierno actual.

“Asumí el desafío de liderar el Partido Conservador en un momento de confusión institucional, porque entendí que había un deseo mayoritario de luchar por recuperar la dignidad de la colectividad, así como los principios y valores que la han regido desde sus orígenes, y que eran reclamados en ese momento por las bases conservadoras”, indicó en la misiva.

Destacó Cepeda que la posición de independencia fue respaldada por los militantes de la colectividad en todas las regiones del país. “Esa convicción compartida por el liderazgo conservador de ser un Partido adulto con 175 años de historia, nos llevó a declarar la independencia del Partido con respecto al Gobierno Nacional”, resaltó Cepeda.

Solicitó Cepeda coherencia a los integrantes del partido conservador, en torno a la relación que tiene con el Gobierno de Petro. “Los colombianos esperan en estos momentos claridad en lo que representamos y convicción en lo que defendemos”.

“Esa es la razón por lo cual he decidido presentarle mi renuncia al Directorio Nacional Conservador, agradeciéndole la confianza que me entregaron y con la convicción profunda de que no fui inferior al reto que me plantea la coyuntura que atraviesa el país”, destacó.

Conservadores no aceptan la renuncia

El Directorio Nacional del Partido Conservador se reunió para analizar la renuncia de Efraín Cepeda a la presidencia del partido, presentada en medio de la controversia por el nombramiento de Cristina López como ministra del Deporte.

De manera unánime, los miembros del Directorio rechazaron la dimisión de Cepeda. Reconocieron su liderazgo durante el último año, especialmente en la decisión de mantener la independencia del partido frente al gobierno de Petro.

El Directorio valoró la gestión de Cepeda al frente del partido, destacando su capacidad para interpretar el sentir de las bases conservadoras en las regiones, quienes no apoyan las políticas del gobierno Petro.

