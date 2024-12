Antonio Ledezma exige celeridad y justicia de la CPI ante los crímenes de Maduro

"La verdad es que nadie está interfiriendo en la autonomía de la CPI, lo que se pide es celeridad para contener la masacre que continúa ejecutando Maduro y sus cómplices. También ya ha quedado más que claro que es una quimera esperar que los funcionarios que fungen como fiscal o como jueces en Venezuela, que no son más que piezas del aparato represivo que le sirve a los fines persecutorios de Maduro, hagan justicia", indicó Ledezma en un artículo en El Debate.

El también exalcalde metropolitano de Caracas calificó como una necedad "alargar la discusión sobre la aplicación al caso del principio de complementariedad, que es el que establece que la Corte Penal Internacional solo puede ejercer jurisdicción cuando los sistemas legales nacionales no lo hacen, cuando se demuestra que no están dispuestos o no pueden llevar a cabo realmente los procedimientos".

En tal sentido, Ledezma enfatizó: "A los venezolanos que exigimos justicia, para que no queden impunes los miles de crímenes de lesa humanidad perpetrados por funcionarios del régimen 'chavomadurista', a lo largo de estos 25 años de barbarie, nos resulta demasiado lenta la tramitación de los fallos que hemos venido solicitando ante la Corte Penal Internacional. No nos animan sentimientos vengativos, eso lo hemos explicado, una y otra vez, cada vez que acudimos a cualquier instancia internacional, o cuando participamos como expositores o relatores de todas las atrocidades cometidas".

El dirigente refirió que la abogada principal de la Oficina Pública para la Defensa de las Víctimas de la Corte Penal Internacional, la jurista italiana Paolina Massidda, dijo en un evento público realizado en Madrid, su criterio sobre de ejercer "la presión política internacional y del ‘coraje’ de las víctimas de la represión en Venezuela que puedan prestar su testimonio para dar impulso a la causa abierta por los presuntos abusos cometidos en Venezuela".

Crimen internacional

Antonio Ledezma se hizo eco a través de la red social X de las denuncias de Casla Institute. Indicó que el régimen venezolano "ha convertido el crimen internacional en una práctica generalizada y sistemática, contra civiles y militares nacionales y ciudadanos extranjeros, detenidos por organismos de seguridad y/o Inteligencia o contrainteligencia, para mantenerlos en cautiverio sin que se conozca el lugar de reclusión".

Denunció, el 19 de diciembre, que también se desconoce el estado físico de los detenidos y existe "la tácita prohibición de acceso a un abogado privado o acceso a la atención consular en caso de los extranjeros, sin que se conozca si la persona ha sido judicializada, e incluso, en varios casos, sin permitir que la defensa privada pueda introducir un Habeas Corpus por la persona desaparecida".

FUENTE: Antonio Ledezma / El Debate