La CPI exige a Maduro liberar a los menores detenidos tras el fraude electoral

Khan agregó que las investigaciones independientes de la CPI siguen activas y que la falta de acción por parte de Venezuela pone en riesgo la posibilidad de avanzar en el principio de complementariedad. “No he visto la implementación concreta de leyes y prácticas en Venezuela que había esperado. La pelota está en el lado de Venezuela. La ruta de la complementariedad se está agotando”, advirtió.

"La complementariedad no puede ser una historia interminable. No he visto la implementación concreta de leyes y prácticas en Venezuela que esperaba. El camino de la complementariedad se está agotando", insistió Khan durante su discurso en la sesión inaugural de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, en La Haya.

El fiscal de la CPI aseguró que su investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela avanza "sin demora" en paralelo con la "complementariedad" que su oficina intenta con el régimen de Maduro.

"Nuestras investigaciones independientes están activas y estamos colaborando, trabajando en estrecha colaboración con una variedad de socios para cumplir con nuestras responsabilidades», subrayó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/pachecodanison/status/1863576508348121206&partner=&hide_thread=false ÚLTIMA HORA. El Fiscal de la (CPI) @KarimKhanQC exigió la liberación de los niños y demás presos políticos en Venezuela y advirtió a Maduro q su oficina está trabajando y tomando “decisiones” para q las víctimas en Venezuela obtengan justicia. pic.twitter.com/UBB2mPuwnf — Danison Pacheco (@pachecodanison) December 2, 2024

Pruebas

En este sentido, dijo que "los equipos han estado trabajando con foco para acelerar sus actividades de recolección" de pruebas "con miras a establecer puntos de referencias y plazos concretos y claramente identificados".

En particular, se refirió a la ola represiva desatada por el régimen después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuando fueron detenidas arbitrariamente alrededor de 2.000 personas por razones políticas, incluidos cerca de 200 niños, niñas y adolescentes.

"Después de las elecciones de este año, insistí en mis comunicaciones con Venezuela y en declaraciones públicas en la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los menores, que deben ser liberados si están detenidos por motivos políticos o cualquier persona que estuviera protestando pacíficamente", reclamó.

Khan también instó a “permitir la entrada a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, como me habían prometido previamente por escrito, y deben cooperar de manera más tangible con mi oficina".

Por último, fiscal de la CPI aseguró que "todas las vidas importan por igual. Los venezolanos tienen el mismo derecho a la justicia que las familias que conocí en Libia o en Bangladesh en las últimas dos semanas. Esto es lo más básico que se puede decir. Pero vale la pena subrayar ese imperativo en términos de las decisiones que está tomando mi oficina”.

FUENTE: INFOBAE/ MONITOREAMOS / DIARIO LAS AMÉRICAS