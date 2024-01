Antropólogos "progresistas" norteamericanos y el ecocidio en Venezuela

En días recientes, Claudine Gay y Liz Magill, rectoras (Principals) de las prestigiosas universidades de Harvard y Pensilvania, renunciaron tras la indignación que suscitaran sus declaraciones sobre el antisemitismo ante un comité del Congreso, al aceptar que las manifestaciones antisemitas dentro del campus no violaron ningún código de ética. Ambas universidades pertenecen a la Ivy League, que agrupa a instituciones educativas de prestigio y excelencia, asediada por los promotores de la deconstrucción histórica y cultural. El “Progresismo” y el “Cancel Culture” están comenzando a recibir de vuelta sus boomerangs. Niall Ferguson, historiador y catedrático de Harvard, acusa de traición a sus colegas intelectuales por “permitir la politización de las universidades estadounidenses liderada por una coalición antiliberal de progresistas “woke”, partidarios de la “teoría crítica de la raza” y apologistas del extremismo islamista”. Ferguson se apoya en el argumento del sociólogo alemán Max Weber en su ensayo La ciencia como vocación (1917), donde expresa que “el activismo político no debería ser permisible en las aulas, ‘porque el profeta y el demagogo no pertenecen a la plataforma académica’. Este fue también el argumento del Informe Kalven (1967), de la Universidad de Chicago donde urge a las universidades mantener una “independencia de las modas, pasiones y presiones políticas”. Esta separación entre erudición y política ha sido completamente ignorada en los últimos años en las principales universidades estadounidenses. En cambio, nuestras escuelas más elitistas han adoptado el tipo de ‘cambio institucional’ que Claudine Gay ha defendido. Mire adónde nos ha llevado”. (Niall Ferguson, The treason of the intellectuals, The National Post, 15/12/2023). Pero esto es solo la punta del iceberg de la sedición y de cómo otros académicos “progresistas” han apoyado a la izquierda continental en sus siniestros propósitos.