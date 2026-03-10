martes 10  de  marzo 2026
BÉISBOL

Reportan que Venezuela espera postularse para recibir juegos del próximo Clásico Mundial

La presidenta de la federación de béisbol de Venezuela, Aracelis León, también tendría entre sus propuestas albergar juegos del spring training el año que viene

La imagen muestra una vista general del Estadio Monumental Simón Bolívar en Caracas, Venezuela.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Los planes de Venezuela en el actual Clásico Mundial de Béisbol van más allá de conseguir acceder a la final y ganar el torneo por primera vez en su historia. Además de los logros deportivos, la delegación del país sudamericano también espera concretar triunfos logísticos de cara al futuro antes de que se baje el telón del evento internacional.

Según un reporte de "Se Habla Deportes", la presidenta de la Federación Venezolana de Béisbol, Aracelis León, tendría todas las intenciones de iniciar las gestiones pertinentes para que el país sudamericano pueda servir como sede en la próxima edición del Clásico Mundial, torneo que nació en 2006.

Desde entonces, Major League Baseball ha otorgado sedes a distintos países, entre ellos Estados Unidos, Japón, Puerto Rico y México. Para esta sexta edición que se mantiene en curso, Tokio, San Juan, Houston y Miami fueron los escenarios seleccionados para albergar los desafíos de la primera fase del certamen.

Venezuela es ampliamente reconocida como una potencia en la disciplina del bate y la pelota, gracias a un largo historial de jugadores que han engalanado las Grandes Ligas, como Luis Aparicio, único criollo en ser inmortalizado en el Salón de la Fama de Cooperstown hasta ahora, Bob Abreu, Johan Santana, Félix Hernández, Miguel Cabrera y Ronald Acuña Jr., entre muchos otros.

Sin embargo, la crisis económica y social que atraviesa la nación desde hace más de dos décadas ha limitado de forma considerable la cantidad de grandes eventos deportivos y culturales que se han celebrado en el país.

Este año, por ejemplo, la Confederación de Béisbol del Caribe le quitó la sede de la Serie del Caribe ante el bloqueo del espacio aéreo y las advertencias del presidente norteamericano Donald Trump, que eventualmente llevaron a la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Otra propuesta

De igual forma, en el mismo reporte y citando como fuente al periodista Carlos Valmore Rodríguez, se menciona que León también tendría el deseo de solicitarle a la MLB la sede de uno o más juegos de los entrenamientos primaverales de las mayores el año que viene.

Hace varias semanas, en el marco de la Serie de las Américas, torneo alternativo que Venezuela albergó tras la pérdida de la Serie del Caribe, el presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Giuseppe Palmisano, señaló que la liga tenía el deseo de "mostrar" lo más posible el Estadio Monumental Simón Bolívar, ubicado en Caracas y que fue inaugurado hace apenas algunos años atrás.

