CORRUPCIÓN

Anuncian traslado del expresidente peruano Martín Vizcarra a una prisión común

La Fiscalía acusa a Vizcarra de recibir sobornos por $ 640.000 dólares de empresas constructoras, por la concesión de obras públicas en la costa sur de Perú

El Ministerio Público peruano señaló en sus redes sociales que el fiscal provincial Germán Juárez Atoche, miembro del Equipo Especial Lava Jato, logró la detención preventiva para Martín Vizcarra Cornejo

El Ministerio Público peruano señaló en sus redes sociales que el fiscal provincial Germán Juárez Atoche, miembro del Equipo Especial Lava Jato, logró la detención preventiva para Martín Vizcarra Cornejo

Ministerio Público peruano
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA.- La autoridad penitenciaria de Perú anunció el traslado del expresidente Martín Vizcarra de una cárcel para exgobernantes a una común, donde deberá cumplir cinco meses de prisión preventiva por un caso de presunta corrupción cuando fue gobernador.

"Se ha dispuesto su traslado al Establecimiento Penitenciario Ancón II", anunció el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X este viernes 22 de agosto.

El Ministerio Público peruano señaló en sus redes sociales que el fiscal provincial Germán Juárez Atoche, miembro del Equipo Especial Lava Jato, logró la detención preventiva para Martín Vizcarra Cornejo
Una junta técnica de ese organismo, dependiente del Ministerio de Justicia, fue la encargada de evaluar qué prisión le correspondía, sin precisar detalles.

Vizcarra de 62 años, quien fue jefe de Estado entre 2018 y 2020, estaba recluido desde el 14 de agosto en una pequeña prisión dentro de una base de la policía al este de Lima, donde se encuentran encarcelados los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.

La defensa reaccionó airada. "El Presidente del INPE y su 'Junta Clasificadora' tendrían que ser denunciados por abuso de autoridad, denuncia que será extensiva a quienes más resulten responsables", dijo Alejandro Salas, abogado del expresidente, en X.

De acuerdo con Salas, la medida responde a una "persecución política y a una tortura psicológica" contra su cliente.

La Fiscalía acusa a Martín Vizcarra de haber recibido sobornos por 2,3 millones de soles (alrededor de 640.000 dólares) de empresas constructoras, a cambio de la concesión de obras públicas en Moquegua, en la costa sur de Perú.

Peligro de fuga

El exmandatario fue enviado a prisión preventiva por un juez alegando "peligro procesal y de fuga". Vizcarra, que siempre ha defendido su inocencia, respondía en libertad en el juicio en un caso que se remonta a su época de gobernador (2011-2014).

La Defensoría del Pueblo exhortó el jueves al INPE a no trasladar de prisión a Vizcarra "por razones de seguridad (...) dada su calidad de Expresidente de la República".

Vizcarra, quien era vicepresidente en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ocupó la presidencia por dos años, tras la renuncia del mandatario por el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.

En 2019 disolvió el Congreso y convocó a nuevas elecciones legislativas. El renovado parlamento lo destituyó en noviembre 2020, lo que ocasionó masivas protestas que dejaron dos manifestantes muertos.

