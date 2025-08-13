miércoles 13  de  agosto 2025
JUSTICIA

Ordenan prisión preventina para expresidente peruano Martín Vizcarra por presunta corrupción

El juez dijo que en el caso de Martín Vizcarra hay peligro de fuga. El exmandatario de 62 años es investigado por supuestos ilícitos cuando era gobernador

El Ministerio Público peruano señaló en sus redes sociales que el fiscal provincial Germán Juárez Atoche, miembro del Equipo Especial Lava Jato, logró la detención preventiva para Martín Vizcarra Cornejo

El Ministerio Público peruano señaló en sus redes sociales que el fiscal provincial Germán Juárez Atoche, miembro del Equipo Especial Lava Jato, logró la detención preventiva para Martín Vizcarra Cornejo

Ministerio Público peruano
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA. - El expresidente de Perú Martín Vizcarra Cornejo (2018-2020) deberá cumplir prisión preventiva por cinco meses por orden de un juez en el marco de una causa por presunta corrupción, cuando fue gobernador de la región de Moquegua hace 11 años, informó el Poder Judicial este miércoles 13 de agosto.

Se "impone cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente" (...) por el presunto delito de cohecho pasivo propio", dijo la autoridad judicial en sus redes sociales.

Lee además
Dina Boluarte, presidenta de Perú.
INVESTIGACIÓN

Congreso de Perú archiva denuncia contra Dina Boluarte por caso "Rolex"
Esta fotografía, difundida por el Ministerio Público del Perú, muestra cartuchos de bala y pegatinas con el águila nazi de una banda de extorsionistas capturada por agentes policiales el 27 de mayo de 2025. 
Delincuencia

Policía captura a banda de extorsionistas con símbolos nazis en Perú

El fallo fue leído en presencia de Vizcarra durante una audiencia dirigida por el juez Jorge Chávez. El exmandatario enfrenta una probable sentencia de 15 años de prisión. Fue detenido tras concluir la audiencia.

El Ministerio Público peruano señaló en sus redes sociales que el fiscal provincial Germán Juárez Atoche, miembro del Equipo Especial Lava Jato, logró la detención preventiva para Martín Vizcarra Cornejo, "acusado por el delito de cohecho pasivo propio, por los proyectos Lomas de Ilo y ampliación del Hospital Regional de Moquegua".

La medida contra Vizcarra Cornejo, de 62 años, se fijó por peligro de fuga y las confesiones de Obrainsa, cuyos directivos admitieron pagos ilegales. Fiscalía investiga al expresidente por la presunta recepción de 2.3 millones de soles en coimas de empresas constructoras durante su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014).

Martín Vizcarra y otros expresidentes

Con la medida judicial, Martín Vizcarra Cornejo se une a Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo, entre otros, en el grupo de expresidentes del Perú señalados de corrupción.

En junio pasado, la Fiscalía de Perú pidió una condena de 35 años de prisión para el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, actualmente refugiada en Brasil— por su presunta implicación en otro caso de corrupción vinculado con la adjudicación y construcción de dos gasoductos durante su gobierno (2011-2015).

Humala cumple actualmente una condena de 15 años en la prisión de Barbadillo por la financiación ilegal de su partido en las campañas electorales de 2006 y 2011. En ese mismo penal también están recluidos los expresidentes Pedro Castillo y Alejandro Toledo, y estuvo internado el fallecido Alberto Fujimori.

FUENTE: Con información de AFP/Ministerio Público del Perú/Infobae

Temas
Te puede interesar

Fiscalía de Perú pide 35 años de cárcel para el expresidente Humala y su esposa

Defensa de Álvaro Uribe presenta apelación del fallo que lo condenó "por errores de hecho y de derecho"

EEUU sanciona a funcionarios brasileños por programa "Más Médicos"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La tormenta tropical Erin avanza con rumbo incierto.
TEMPORADA CICLÓNICA

Erin aumenta intensidad y se perfila como huracán de gran categoría, ¿dónde tendrá impacto?

El dueño de Tesla, Neuralink, SpaceX y X, Elon Musk, amanaza con acciones legales contra Apple en la competencia por la Inteligencia Artificial.
DISCORDIA

Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y advierte de acciones legales

El secretario de Estado Marco Rubio ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes en Washington, DC.
POLÍTICA EXTERIOR

Marco Rubio: al régimen narcoterrorista de Maduro hay que enfrentarlo "con algo más que recompensa"

El presidente de la UFC, Dana White, durante la celebración de UFC 311 en Inglewood, el 18 de enero de 2025.
ARTES MARCIALES MIXTAS

Presidente de la UFC oficializa que celebrará un evento en la Casa Blanca en 2026

The Weeknd asiste al estreno de Misión: Imposible - El Ajuste de Cuentas en el Lincoln Center el 18 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
ESCENAS

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Te puede interesar

El presidente Donald Trump señala mientras aborda el Air Force One en RAF Lossiemouth, en el noreste de Escocia, el 29 de julio de 2025, al final de su viaje a Escocia.
SENTENCIA

Corte de apelaciones da luz verde a Trump para a recortes en ayuda exterior

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Alexander Granko, jefe de la División de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)
VENEZUELA

Militar chavista sancionado por la Unión Europea, visita España pese a sanción

Foto de ucranianos frente a un edificio bombardeado por los rusos en la region del Donetsk.
NEGOCIACIONES

Trump busca una reunión tripartita con Putin y Zelenski "lo antes posible"

 Imagen referencial.
LEYES

¿Se puede heredar la ciudadanía estadounidense si un antepasado nació en EEUU?

Bardes à Barbe, Quebec City.
TURISMO

Quebec celebra su herencia francesa