Argentina comenzó a vacunar a adultos mayores contra el COVID-19

"La esperaba. La verdad que no veía la hora, porque ya es un año de estar encerrada, si bien de esto no le podemos echar la culpa a nadie. Pero estoy contenta ahora y luego me daré la otra dosis", comentó Selis a la AFP.

La escena ocurrió en una escuela estatal de la zona que los argentinos llaman 'el conurbano profundo', la periferia sur de la capital argentina.

Decenas de adultos mayores se habían presentado, con su turno otorgado, en el barrio de Ezeiza, a 20 km de Buenos Aires y no muy lejos del aeropuerto internacional, un área de clase media y obrera. Los acomodaron en un gran salón escolar donde los esperaban cinco enfermeros vacunadores contra el COVID-19.

"La verdad me dio mucha alegría y no pensé que iba a ser tan pronto", afirmó Nilda Martínez, otra jubilada de 86 años.

A su lado, Gustavo Bordazar, hijo de Nilda, agregó: "Nosotros lo recibimos con mucha alegría. Esperando la segunda dosis para tener una vida normal".

En esta foto de archivo del 18 de julio de 2020, el doctor Matías Norte consuela a un paciente infectado con COVID-19 en un hospital de Buenos Aires, Argentina. El gobierno argentino tiene previsto adquirir 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik V contra el nuevo coronavirus elaborada en Rusia, que se aplicarán primero a los grupos de riesgo, el personal sanitario y las fuerzas de seguridad.

"A la escuela llegaron 600 dosis y está programada la vacunación de 150 personas por día", dijo a la AFP la coordinadora del centro de vacunación, Zulema Iriarte

El lugar vacunará siete días de la semana hasta el 28 de febrero, con una dotación total de 25 personas.

Las dosis se fueron aplicando a medida que se descongelaban.

Primero los adultos respondieron a una encuesta y después de la aplicación tuvieron que esperar media hora por si sufrían alguna reacción adversa. Dentro de 21 a 60 días deben volver para la segunda dosis.

Argentina ha registrado más de 50.000 muertes y más de dos millones de contagios de COVID-19 desde el inicio de la pandemia.

El país ha recibido hasta ahora 1.220.000 dosis de Sputnik V y 580.000 de Covishield, del instituto indio Serum, estas últimas llegadas el miércoles.

El plan incluye más adelante vacunas de la alianza británica Oxford/AstraZeneca, hasta completar este año 62 millones de dosis de diferentes contratos, entre ellos uno con el mecanismo internacional de cooperación Covax.