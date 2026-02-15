domingo 15  de  febrero 2026
Crecen los rumores sobre presunta reconciliación de Bad Bunny y Gabriela Berlingeri

En internet, fanáticos del intérprete consideran que pudo haberse tratado de una celebración anticipada de San Valentín en Argentina

Bad Bunny posa con los premios a Álbum del Año, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación de Música Global durante la 68ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Matt Winkelmeyer / Getty Images via AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Todo parece indicar que Bad Bunny se ha reencontrado con el amor. Pero no se trata de una persona que ha llegado a su vida para sacudirla, sino de Gabriela Berlingeri, con quien mantuvo un romance hasta 2022.

Desde hace varios días han corrido los rumores de que el cantante puertorriqueño y su ex podrían haberse reconciliado, luego de que fueran vistos juntos en diversas oportunidades. No obstante, las especulaciones aumentaron cuando el jueves 12 de febrero los vieron salir de un restaurante en Buenos Aires, Argentina, ciudad en la que el artista ha reanudado su gira.

En internet, fanáticos del intérprete consideran que pudo haberse tratado de una celebración anticipada de San Valentín, debido a los conciertos que ya tenía programado.

Las imágenes fueron obtenidas por la revista ¡HOLA! a través de The Grosby Group. "En ellas se le observa con sudadera azul, cubrebocas y gafas oscuras, rodeado por un equipo de seguridad mientras varios seguidores aguardaban a las afueras con sus teléfonos en alto", reza la revista.

Romance

Gabriela y Benito iniciaron su historia de amor en 2017, luego de conocerse en un concierto de Zion & Lennox en Puerto Rico; no obstante se hizo público en 2021. “Estaba cenando con mis papás y mis hermanos cuando empezamos a hablar”, dijo en una entrevista que concedió a Rolling Stone en el pasado.

En la edición 2021 de los Billboard Latin Music Awards ambos llegaron juntos a la alfombra roja.

Además, Gabriela prestó su voz en temas como El Apagón y En Casita.

En 2022, anunciaron su separación, ambos protagonizaron una boda ficticia en el video de Tití Me Preguntó, mezclando ficción y realidad, una constante en la narrativa del artista.

